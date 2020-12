Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (15 dicembre)

RISULTATI SERIE B: TUTTI IN CAMPO PER L’INFRASETTIMANALE!

I risultati Serie B ci regaleranno un martedì 15 dicembre 2020 ricchissimo di emozioni, perché la dodicesima giornata, che si disputa in turno infrasettimanale ed è cominciata ieri con un anticipo, vivrà nelle prossime ore le rimanenti nove partite, senza posticipi anche perché da qui a fine anno si viaggerà a ritmi altissimi e dunque i pochi giorni di riposo non vanno sprecati. Basterebbe ad esempio dire che questo per la Serie B 2020-2021 è il primo di tre turni infrasettimanali consecutivi, fermo restando che si giocherà sempre anche nei fine settimana. Questo periodo potrebbe dunque cambiare in modo significativo anche il volto della classifica di Serie B; andiamo allora a scoprire che cosa ci attende nelle prossime ore per quanto riguarda i risultati Serie B. Si comincerà alle ore 18.30, quando sarà in programma l’anticipo Reggiana Frosinone. Le altre otto partite invece saranno tutte in prima serata, dunque alle ore 21.00 avrà inizio una serata di Serie B imperdibile, caratterizzata da Ascoli Cosenza, Cittadella Vicenza, Empoli Cremonese, Monza Entella, Pisa Pescara, Pordenone Brescia, Salernitana Lecce e Spal Chievo.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: LA LOTTA AL VERTICE

Presentando i risultati Serie B per la dodicesima giornata, dobbiamo logicamente osservare che scenderanno in campo oggi gran parte delle squadre che sono ai vertici della classifica di Serie B, a cominciare dalla capolista Salernitana che però sabato ha perso a Brescia ed è dunque chiamata a cercare l’immediato riscatto, perché le inseguitrici sono tante ed agguerrite. Tre giorni fa non ne ha approfittato la Spal, che a sua volta è caduta a Cittadella fallendo l’occasione di portarsi al comando della classifica, così adesso è secondo l’Empoli, che ha vinto a Chiavari e si è messo in mezzo tra Salernitana e Spal. La Serie B 2020-2021 comunque conferma la sua tradizione, che vuole la cadetteria all’insegna dell’equilibrio: le prime nove squadre sono racchiuse in appena sei punti (Chievo e Cittadella hanno pure una partita da recuperare), di conseguenza può bastare davvero poco per passare dal vertice ai margini della zona playoff, o viceversa. La rapida successione di giornate che ci attende fino al 4 gennaio sicuramente ci aiuterà ad avere le idee più chiare sui rapporti di forza.

RISULTATI SERIE B, 12^ GIORNATA

Ore 18.30

Reggiana Frosinone

Ore 21.00

Ascoli Cosenza

Cittadella Vicenza

Empoli Cremonese

Monza Entella

Pisa Pescara

Pordenone Brescia

Salernitana Lecce

Spal Chievo

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana 23

Empoli 22

Spal 21

Lecce, Frosinone 20

Venezia 18

Cittadella, Chievo, Monza 17

Reggiana 14

Pordenone, Brescia, Pisa 13

Vicenza 12

Reggina 10

Cremonese, Cosenza 9

Pescara 7

Ascoli 6

Entella 5



© RIPRODUZIONE RISERVATA