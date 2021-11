Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (15^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI PARTE CON DUE PARTITE!

I risultati di Serie B che stiamo per andare a introdurre sono quelli che riguardano la 15^ giornata: inaugurata da Ternana Crotone, prosegue martedì 30 novembre con inizio alle ore 18:00 – ci sono due partite in questa fascia oraria – e poi le gare delle ore 20:30. Sarà un turno chiaramente molto interessante: intanto un altro infrasettimanale, e dunque bisognerà tenere conto della stanchezza delle varie squadre e soprattutto quelle che hanno rotazioni minori, poi ovviamente anche del calendario.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: Pisa capolista, pareggio a Perugia!

È un turno che si apre nel segno del Pisa, che vincendo a Brescia si è ripreso il primo posto in classifica; ma è anche una 15^ giornata nella quale tante big dovranno andare a caccia di certezze e conferme, ripartendo dopo un fine settimana che a dire il vero non è stato particolarmente brillante. Vedremo dunque: con i risultati di Serie B iniziamo il nostro consueto approfondimento, provando anche a capire in che modo potrebbe cambiare la classifica di un campionato sempre più entusiasmante.

Risultati Serie B, classifica/ Colpo Vicenza, guai Crotone! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B ci presentano partite davvero interessanti: c’è per esempio Cremonese Frosinone, due squadre che non sono riuscite a battere rivali che stanno giocando per la salvezza e dunque hanno perso una bella occasione per portarsi definitivamente in zona promozione. C’è Pisa Perugia, primo banco di prova per la capolista tornata tale dopo il colpo del Rigamonti, contro gli umbri che continuano a essere solidi anche se non riescono a fare un salto di qualità forse non nelle loro corde.

Sarà poi particolarmente interessante Spal Lecce: due pareggi consecutivi per i salentini che non hanno approfittato dei ko di Pisa e Brescia, e attenzione agli estensi che hanno davvero iniziato a mettere Giuseppe Rossi nel motore e sperano che Pepito sia abbastanza sano da regalare gol pesanti, come ha fatto lo scorso weekend. Ricordiamo che saranno 7 le partite cui assisteremo martedì 30 novembre per i risultati di Serie B, ora bisogna mettersi comodi e stare a vedere quello che ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Monza vince in extremis!

RISULTATI SERIE B: 15^ GIORNATA

Ore 18:00 Cremonese Frosinone

Ore 18:00 Pisa Perugia

Ore 20:30 Monza Cosenza

Ore 20:30 Pordenone Alessandria

Ore 20:30 Reggina Ascoli

Ore 20:30 Spal Lecce

Ore 20:30 Vicenza Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 28

Brescia 27

Lecce 25

Frosinone 23

Benevento, Cremonese, Ascoli, Monza, Reggina 22

Perugia, Cittadella 21

Como 20

Ternana, Parma 18

Spal 17

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 4



© RIPRODUZIONE RISERVATA