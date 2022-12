Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (15^ giornata)

RISULTATI SERIE B: UN’ALTRA DOMENICA INTENSA!

Sarà un’altra domenica intensa quella dedicata ai risultati di Serie B: il 4 dicembre, a cominciare dal lunch match delle ore 12:30 (Spal Modena) e chiudendo con Benevento Palermo alle ore 18:00, avremo il restante programma di una 15^ giornata che è cominciata ieri, e che come già nel turno scorso si sviluppa in particolar modo la domenica. Il motivo è semplice: la Serie A è ferma perché si stanno giocando i Mondiali, dunque sono i risultati di Serie B ad essere grandi protagonisti del fine settimana con un calendario che di fatto si “sposta” di un giorno rispetto al solito, quando il “main core” avviene al sabato.

Parlando dunque dei risultati di Serie B per questa 15^ giornata, abbiamo già citato Benevento Palermo che al netto della classifica attuale può essere considerato come un big match; sicuramente dando un occhio alla graduatoria non si può non citare Brescia Reggina (terza contro seconda) ma attenzione anche a Sudtirol Frosinone che potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per gli altoatesini. Scopriremo come andranno le cose tra poche ore, quando finalmente per i risultati di Serie B si comincerà a giocare; nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali legati alla 15^ giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Sicuramente nell’analizzare il quadro dei risultati di Serie B per questa domenica dobbiamo tenere in conto quanto accaduto nell’ultima giornata: è stato un turno tosto per le prime della classe, cosa che ovviamente ha contribuito ad accorciare ancor più la classifica. La capolista Frosinone ha pareggiato in casa contro il Cagliari, mancando un’ulteriore fuga; i ciociari tuttavia non hanno pagato dazio perché alle sue spalle hanno pareggiato anche la Reggina e il Bari, mentre la Ternana ha perso sul campo del rinato Pisa e il Parma, che sembrava in rampa di lancio, si è addirittura fatto battere in casa dal Modena.

Dunque il Frosinone conserva i suoi 5 punti di vantaggio sulla Reggina, che oggi peraltro rischia al Rigamonti; anche in coda però la situazione di classifica è in evoluzione, perché il Como ha pareggiato (comunque contro il Bari) e così ha permesso l’avvicinamento di Venezia e Perugia, entrambe vincenti in partite difficili (rispettivamente a Palermo e contro il Genoa), hanno battuto un colpo importante e dunque ci credono ancora. Per tutto il resto, non ci resta che aspettare che le partite che compongono lo scenario dei risultati di Serie B si giochino e poi capiremo qualcosa in più…

RISULTATI SERIE B: 15^ GIORNATA

Ore 12:30 Spal Modena

Ore 15:00 Ascoli Como

Ore 15:00 Bari Pisa

Ore 15:00 Brescia Reggina

Ore 15:00 Cosenza Perugia

Ore 15:00 Genoa Cittadella

Ore 15:00 Sudtirol Frosinone

Ore 18:00 Benevento Palermo

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 31

Reggina 26

Genoa, Brescia 23

Bari, Parma, Ternana 22

Sudtirol 21

Ascoli 20

Pisa, Cagliari 18

Modena 17

Cittadella 16

Spal, Benevento, Palermo, Cosenza 15

Como 14

Venezia 12

Perugia 11











