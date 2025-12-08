Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle otto partite che si giocano lunedì 8 dicembre per la 15^ giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SI COMINCIA DAL BRAGLIA!

Abbiamo già visto che questo lunedì in compagnia dei risultati Serie B prende il via con Modena Catanzaro: per i canarini è un periodo poco felice e infatti la squadra di Andrea Sottil ha perso il primo posto in classifica, è stata scavalcata anche dal Frosinone e agganciata dal Cesena, con il Venezia che alle spalle preme e già oggi potrebbe operare il ribaltone. Un Modena partito molto forte, ma che adesso potrebbe palesare ancor più i suoi limiti; la partita contro il Catanzaro sarà tutt’altro che semplice perché i calabresi, sempre ai playoff nelle ultime due stagioni, sono una realtà concreta che può segnare tanti gol.

Vedremo allora quali saranno le reali ambizioni dei gialloblu emiliani, che hanno conosciuto la Serie A nel 2002 (allora era stata doppia promozione dalla Serie C) ma dopo quel biennio nel massimo campionato non sono più riusciti anche solo ad avvicinare quei livelli; la stagione è molto lunga, la Serie B sa essere imprevedibile e aperta a cambiamenti anche repentini e quindi potrebbe realmente succedere di tutto. Lasciamo che sia il campo a dirci cosa nello specifico, e accomodiamoci perché per i risultati Serie B si comincia davvero a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LUNEDÌ RICCHISSIMO!

I risultati Serie B slittano: se ieri abbiamo vissuto i due anticipi della 15^ giornata, lunedì 8 dicembre si conclude il programma del turno sfruttando la festa dell’Immacolata Concezione, dunque avremo un giorno ricchissimo a cominciare dalle ore 12:30 quando è previsto il lunch match Modena Catanzaro.

Avremo poi cinque partite alle ore 15:00, tenendo fissi gli orari dei due posticipi e dunque alle ore 17:15 e 19:30, per un lunedì 8 dicembre intrigante e che presenta tanti spunti in un campionato la cui classifica è ancora corta ma in qualche modo sta iniziando a sgranarsi, anche perché siamo vicini alla fine del girone di andata.

Vedremo allora quello che succederà, intanto possiamo già indicare che per i risultati Serie B sarà molto delicato il derby ligure Entella Spezia, che peraltro chiuderà la 15^ giornata, perché si gioca tra due squadre che devono salvarsi, migliore la situazione dei biancazzurri che però non stanno facendo benissimo.

Sarà poi molto interessante scoprire quello che succederà nelle prime posizioni ed è appunto quello che proveremo a valutare adesso presentando le partite, i risultati Serie B sono sempre sorprendenti nel loro esito e quindi ci auguriamo che anche questo lunedì possa regalarci parecchie emozioni.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: PER LA PROMOZIONE

Si sono rimescolate le carte nei risultati Serie B per quanto riguarda la corsa alla promozione: il Monza è stato fermato dalla Juve Stabia e dunque non è riuscito ad andare in fuga, ad accorciare le distanze in classifica è stato il Frosinone (che oggi gioca proprio contro le vespe) ma anche il Cesena, che battendo il Modena lo ha agganciato al terzo posto. Possiamo però considerare anche il Venezia, che per di più arriva da tre vittorie consecutive: come risultato abbiamo cinque squadre raccolte in cinque punti e tanto ancora potrebbe accadere, intanto il Modena ospita il Catanzaro mentre i lagunari sono ad Avellino.

Per il Cesena l’impegno è quello di Padova, e potrebbe essere un rischio: i biancoscudati sono tornati a vincere dopo due sconfitte consecutive, curiosamente lo stesso trend recente che hanno avuto gli irpini, che rispetto al Padova hanno due punti in più e almeno in questo momento potrebbero pensare di andare a prendersi una posizione nella griglia dei playoff. In coda, pesantissima la situazione del Bari che dopo aver incassato cinque gol a Empoli è stato anche aggredito (almeno verbalmente) sull’aereo del ritorno; una situazione ben poco felice ma oggi contro il Pescara, nei risultati Serie B, può esserci l’occasione di riscattarsi.

RISULTATI SERIE B: 15^ GIORNATA

Ore 12:30 Modena Catanzaro

Ore 15:00 Avellino Venezia

Ore 15:00 Frosinone Juve Stabia

Ore 15:00 Mantova Reggiana

Ore 15:00 Monza Sudtirol

Ore 15:00 Padova Cesena

Ore 17:15 Bari Pescara

Ore 19:30 Entella Spezia

