Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (16 febbraio)

Oggi, domenica 16 febbraio 2020, il quadro dei risultati Serie B per quanto riguarda la ventiquattresima giornata del campionato cadetto 2019-2020 si arricchirà con altre tre partite, dopo le sei disputate fra l’anticipo di venerdì sera e ieri pomeriggio e in attesa del posticipo del lunedì che chiuderà definitivamente questo turno, come da tradizione spalmato su ben quattro giorni. Ecco dunque quali saranno i tre incontri che oggi andranno ad arricchire il quadro dei risultati Serie B e della classifica del torneo cadetto. Il calendario sarà quello tradizionale, con due partite nella fascia pomeridiana e un posticipo serale: si scenderà dunque in campo alle ore 15.00 per Cremonese Trapani e Frosinone Perugia, mentre il posticipo delle ore 21.00 sarà Empoli Pisa. Ricordiamo inoltre che il Monday Night di domani sera sarà Chievo Salernitana.

RISULTATI SERIE B: IL DERBY TOSCANO

Nel quadro dei risultati Serie B per le partite di oggi, ci sembra interessante approfondire il discorso circa il derby toscano Empoli Pisa, in programma per questa sera allo stadio Carlo Castellani. La due squadre sono appaiate a quota 30 punti e si trovano in una posizione difficile da decifrare, sostanzialmente a metà strada fra la zona playoff e la zona playout. In Serie B si sa che non si possono fare troppi calcoli e che basta davvero poco (sia in positivo sia in negativo) per ritrovarsi a sognare in grande oppure per doversi seriamente preoccupare. Di certo ci si attendeva qualcosa in più dalla stagione dell’Empoli, che invece stenta a decollare dopo la retrocessione immeritata dello scorso campionato. Nella scorsa giornata il colpo in casa del Cittadella è stato davvero prezioso, ma ora serve trovare la continuità per decollare. Il Pisa arriva invece dal pareggio con il Chievo ed è un’altra squadra “in sospeso”: chi potrà sorridere guardando la classifica questa sera?

RISULTATI SERIE B, 24^ GIORNATA

ore 15.00

Cremonese Trapani

Frosinone Perugia

ore 21.00

Empoli Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 57

Spezia 40

Crotone, Frosinone 37

Cittadella, Pordenone, Salernitana 36

Entella 35

Perugia 33

Pescara, Juve Stabia 32

Chievo, Ascoli 31

Pisa, Empoli 30

Venezia 28

Cremonese, Cosenza 23

Trapani 19

Livorno 14



