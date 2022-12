RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Squadre in campo al Tardini! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE B: VIA A PARMA BENEVENTO!

Con Parma Benevento prende il via il programma del giovedì dedicato ai risultati di Serie B. La squadra sannita sotto la guida di Fabio Cannavaro non si è certo risollevata: il Pallone d’Oro 2006 ha sostituito Fabio Caserta dopo la 6^ giornata (a cavallo della sosta) ma in nove giornate ha portato in dote appena 8 punti, vincendo soltanto sul campo della Spal e pareggiando contro Ascoli, Sudtirol, Pisa, Bari e Reggina. Le sconfitte sono arrivate contro Ternana e Palermo in casa e Como in trasferta; dopo il ko del Sinigaglia Cannavaro aveva rassegnato le dimissioni che però sono state respinte dalla società.

Caserta aveva ottenuto 7 punti in sei partite, e dunque la sua media resta migliore di chi ne ha preso il posto in panchina; se non altro Cannavaro si può affidare alla cabala, perché nelle due partite contro i compagni del Mondiale 2006 ha ottenuto 4 punti e oggi sfida Gigi Buffon (come detto solo idealmente). Ricordando che il Benevento aveva anche battuto il Frosinone di Fabio Grosso chissà… adesso però per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa succederà in questa intensa 16^ giornata del campionato cadetto, qui al Tardini è tutto pronto ma il lunch match è solo l’antipasto dei risultati di Serie B, che tornano davvero a farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SI PARTE CON PARMA BENEVENTO!

Un’interessante turno infrasettimanale ci farà compagnia, giovedì 8 dicembre, con i risultati di Serie B: si gioca la 16^ giornata, che si conclude oggi dopo l’anticipo Ternana Cagliari. Le partite dunque sono nove: ad inaugurarle sarà il lunch match (ore 12:30) Parma Benevento, poi avremo sei sfide alle ore 15:00 e infine i due posticipi, che saranno Pisa Ascoli alle ore 18:00 e Palermo Como alle ore 20:30. Ancora una volta si gioca mentre sono in corso i Mondiali 2022, che domani vedranno scattare i quarti di finale; ancora una volta i risultati di Serie B ci proporranno partite che potrebbero cambiare la classifica in modo sostanziale.

A spiccare nel programma del turno infrasettimanale è certamente Reggina Frosinone: al Granillo gli amaranto, che hanno ridotto a 3 i punti di distanza, possono agganciare in vetta i ciociari rendendo ancora più interessante la corsa al titolo di campione d’inverno, per contro però il Frosinone potrebbe lanciare un messaggio importante a tutto il campionato, prendendosi il +6 e, almeno virtualmente, una bella fetta di promozione diretta. Anche in coda e nelle zone calde non si scherza: Perugia Spal e Palermo Como non sono certamente spareggi ma poco ci manca. Prendiamoci allora del tempo per valutare i temi legati ai risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Per questa 16^ giornata i risultati di Serie B ci propongono uno scenario davvero interessante: abbiamo già detto del big match in testa alla classifica, ma abbiamo anche una Cittadella Bari che potrebbe riportare i veneti in zona playoff o lanciare nuovamente i galletti, mentre in Parma Benevento i ducali cercano riscatto dopo un periodo complicato e i sanniti vogliono evitare una nuova crisi. A Marassi fa il suo esordio Alberto Gilardino, che ha preso il posto dell’esonerato Alexander Blessin.

Per l’ex attaccante del Genoa un incarico ad interim, ma naturalmente una partita da vincere – contro il sempre solido Sudtirol – per evitare che la zona promozione si allontani. Poi tutto il resto, una Pisa Ascoli che profuma di playoff e una Cosenza Brescia nella quale i lupi vogliono allontanarsi dai playout mentre le rondinelle sono del tutto intenzionate a spiccare il volo. Sapremo tutto tra poche ore, quando finalmente i risultati di Serie B apriranno il loro programma della 16^ giornata…

RISULTATI SERIE B: 16^ GIORNATA

Ore 12:30 Parma Benevento 0-0

Ore 15:00 Cittadella Bari

Ore 15:00 Cosenza Brescia

Ore 15:00 Genoa Sudtirol

Ore 15:00 Modena Venezia

Ore 15:00 Perugia Spal

Ore 15:00 Reggina Frosinone

Ore 18:00 Pisa Ascoli

Ore 20:30 Palermo Como

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 32

Reggina 29

Ternana 25

Bari, Parma, Genoa, Brescia 23

Sudtirol 22

Ascoli 21

Modena 20

Pisa, Cagliari, Cittadella 29

Palermo 18

Cosenza 16

Spal, Benevento, Venezia, Como 15

Perugia 12











