RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La crisi dell’Ascoli! Diretta gol live score (17^ giornata, 16 dicembre 2023)

Tra i temi forti dei risultati di Serie B per questo sabato c’è sicuramente la crisi dell’Ascoli. Una squadra partita con ambizioni da playoff, avendoli già disputati in epoca recente, ma che ha vinto appena tre delle sedici partite disputate; l’Ascoli si ritrova addirittura penultimo in classifica con 13 punti, non vince dal 21 ottobre (colpo a Lecco) e da quel momento ha infilato un pareggio a fronte di cinque sconfitte, l’ultima delle quali sanguinosissima perché arrivata al Del Duca contro lo Spezia, rivale diretta per la salvezza.

Ricordiamo che l’Ascoli ha già cambiato allenatore: esonerato dopo 14 giornate William Viali, che l’anno scorso aveva incredibilmente salvato il Cosenza. Fabrizio Castori, di fatto a casa sua allenando l’Ascoli, non è ancora riuscito a dare la giusta sterzata ma è chiaro che due partite sono troppo poche per valutare, anche perché appunto parliamo di una squadra in difficoltà da tempo. Oggi la partita contro il Catanzaro, vedremo allora cosa succederà al Del Duca perché i marchigiani hanno assolutamente bisogno di tornare a vincere, la retrocessione in Serie C allo stato attuale della classifica è davvero vicina ma è anche vero che c’è tutto il tempo per recuperare, a patto di cominciare a farlo subito… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI BEN OTTO PARTITE!

Abbiamo un nuovo appuntamento con i risultati di Serie B: la 17^ giornata del campionato cadetto è stata aperta dall’anticipo del venerdì ma, poiché domani è previsto un solo posticipo, il piatto di sabato 16 dicembre sarà particolarmente ricco con ben otto partite. Cinque di queste vanno in scena alle ore 14:00, consueto orario di inizio nei risultati di Serie B; le altre tre invece vengono disputate alle 16:15. Cosa dire? Intanto che il Parma ha il comando solitario della classifica e viene dall’incredibile pareggio contro il Palermo, ma oggi rischia ancora qualcosa perché fa visita a un Cosenza che può davvero sperare nella qualificazione ai playoff.

In coda invece rimane mestamente la Feralpisalò, che non sta davvero riuscendo a esprimersi in questo primo campionato di Serie B di sempre: con appena una vittoria in 16 partite, i Leoni del Garda sono già parecchio lontani anche solo dalla possibilità di giocare il playout e oggi affrontano una Cremonese del tutto intenzionata a prendersi la promozione diretta. Tra poco scopriremo quello che succederà sui campi con i risultati di Serie B, nel frattempo facciamo qualche altro rapido approfondimento sui temi principali del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B ci presentano dunque un bel quadro per questo sabato: c’è un po’ di tutto, da Brescia Como che è una partita tra due società storiche a Reggiana Sampdoria in cui si incrociano due allenatori che si conoscono molto bene, passando ancora per Modena Cittadella che rappresenta una sorta di sfida per rimanere in zona playoff e difendersi dagli assalti di chi segue. Abbiamo detto che in testa rimane il Parma, il Venezia però è secondo in classifica e dunque in questo momento avrebbe la promozione diretta insieme ai ducali, chi invece deve recuperare in questo senso è il Como che però ha fatto un grande passo in avanti, poi la rivelazione Catanzaro.

I calabresi vanno ad Ascoli, e hanno una bella occasione: dopo aver battuto il Pisa, il Catanzaro può fare il colpo contro una squadra in profonda crisi e di conseguenza salire ancor più in classifica in questi risultati di Serie B, sognando quella che sarebbe una clamorosa promozione in Serie A. Ci crede anche il Palermo, chiamato a riscattare l’incredibile pareggio contro il Parma; una partita che i rosanero avevano in pugno e che si sono fatti sfuggire, dunque per Eugenio Corino vietato sbagliare il match casalingo contro il Pisa. Staremo a vedere quello che succederà tra poche ore sui campi…

RISULTATI SERIE B: 17^ GIORNATA

ore 14:00 Brescia Como

ore 14:00 Feralpisalò Cremonese

ore 14:00 Modena Cittadella

ore 14:00 Reggiana Sampdoria

ore 14:00 Venezia Sudtirol

ore 16: 15 Ascoli Catanzaro

ore 16:15 Cosenza Parma

ore 16:15 Palermo Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Parma 34

Venezia 33

Como 31

Catanzaro 30

Cremonese 29

Cittadella 28

Modena 26

Palermo 25

Bari 21

Brescia, Sampdoria (-2), Cosenza 19

Pisa 18

Sudtirol, Reggiana 17

Spezia, Lecco 16

Ternana 14

Ascoli 13

Feralpisalò 7











