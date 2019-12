Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (17^ giornata)

Sono tre le partite che domenica 22 dicembre ci forniranno i risultati di Serie B per la chiusura della 17^ giornata: questa volta non è previsto il Monday Night e allora avremo già il quadro completo anche di come cambierà questa “pazza” classifica di Serie B, che per il momento sembra aver consegnato il Benevento come squadra che tira la volata e ha già in tasca un pezzo di promozione diretta ma che, guardando agli altri obiettivi stagionali, è ancora tutta da definire. Oggi per i risultati di Serie B si parte come sempre alle ore 15:00 con due gare, che nello specifico sono Pescara Trapani e Pisa Cosenza; alle ore 21:00 avremo il posticipo serale, e saremo al Bottecchia per Pordenone Ascoli. Tre sfide molto interessanti, che ora proveremo brevemente ad analizzare provando a indovinare quello che dovremo attenderci sui campi.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie B il big match di oggi è sicuramente quello che va in scena la sera: il Pordenone continua a stupire e non molla la sua seconda posizione, lasciando intendere di essere fortemente candidato alla doppia promozione (già riuscita a più squadre in anni recenti) e arrivare finalmente al sogno della Serie A. I ramarri però devono stare attenti, perché l’Ascoli dopo un periodo di leggera flessione è tornato a marciare e, battendo il Cittadella con il gol di Scamacca, si è proposto in sesta posizione ma con la possibilità concreta di accorciare ad un solo punto la distanza che lo separa dallo stesso Pordenone. Il Pescara deve risalire la corrente perché a oggi non giocherebbe nemmeno i playoff, e ha una buona occasione per farlo visto che ospita il Trapani ancora penultimo in classifica, e per il momento incapace di fare il salto di qualità. Opportunità interessante anche per il Pisa, che continua a navigare in una piazza utile per andare a caccia della promozione: il Cosenza a oggi sarebbe retrocesso senza poter giocare i playout, ma rimane una squadra che ha sicuramente potenziale e che spera di prendersi una vittoria esterna che possa cambiare tutto lo scenario del suo campionato di Serie B.

RISULTATI SERIE B: 17^ GIORNATA

Ore 15:00 Pescara Trapani

Ore 15:00 Pisa Cosenza

Ore 21:00 Pordenone Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 40

Pordenone 28

Frosinone 26

Entella, Cittadella 25

Ascoli, Chievo 24

Pisa, Perugia 23

Crotone, Salernitana 22

Pescara, Empoli 21

Spezia, Cremonese 20

Venezia 19

Juve Stabia 17

Cosenza 14

Trapani 13

Livorno 11



