Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (19^ giornata)

RISULTATI SERIE B: IL RECUPERO DEL BOXING DAY!

Come da tradizione, i risultati di Serie B ci fanno compagnia sabato 15 gennaio: il Boxing Day al piano di sopra è durato una sola stagione tra polemiche e difficili incastri di calendario, nel campionato cadetto invece sarebbe proseguito ma, come sappiamo, purtroppo il Covid ha portato al rinvio della 19^ giornata e di quella seguente, così che ora a distanza di tre settimane si torna a giocare questa ultima di andata. Di conseguenza, andiamo subito a vedere quali siano le partite in programma questo sabato nel calendario dei risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: parità nel derby umbro!

Sono tre le partite che ci faranno compagnia sabato, perché il Coronavirus si è messo di nuovo di mezzo: alle ore 14:00 vivremo infatti Cremonese Como e Reggina Brescia, mentre alle ore 16:15 avremo un posticipo in Pisa Frosinone. Aspettando che si giochi, noi intanto possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che riguarderanno questo sabato pomeriggio dedicato ai risultati di Serie B, ovviamente dando uno sguardo alla classifica e provando a capire come potrebbe chiudersi nel girone di andata del campionato cadetto.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: il Pisa vince e allunga! Live score

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque il quadro dei risultati di Serie B di questo sabato ci dice che, intanto, ci sono quattro squadre che sono tornate a giocare mettendosi in pari, si tratta di Lecce, Benevento e Monza che occupavano a braccetto il quarto posto e naturalmente sono sempre in lotta per la promozione diretta che è il grande obiettivo dichiarato Il Pisa invece, grazie a tre vittorie consecutive, ha ottenuto il platonico ma prezioso titolo di campione d’inverno con una giornata di anticipo, e ora proverà ad allungare ulteriormente nella partita interna contro un Frosinone finalmente tornato alla vittoria.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Como torna a sorridere!

In coda, a vincere nell’ultima giornata è stato solo il Crotone, che però era in serie negativa da tempo e infatti si trova ancora al terzultimo posto con 5 punti da recuperare al Cosenza, la squadra che lo precede immediatamente nella classifica di Serie B; il Vicenza ha perso le ultime tre, qualche timido segnale di risveglio è arrivato dal Pordenone mentre occhio al calo/crollo di Spal e Reggina, che già ora sono coinvolte nella lotta per evitare i playout anche se gli amaranto sono a +6 sull’Alessandria.

RISULTATI SERIE B: 19^ GIORNATA

Ore 14:00 Cremonese Como

Ore 14:00 Reggina Brescia

Ore 16:15 Pisa Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 38

Brescia, Benevento 34

Cremonese 32

Lecce*, Monza 31

Ascoli, Cittadella 29

Frosinone 28

Perugia 27

Como 25

Ternana, Parma, Reggina 23

Spal 20

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone 11

Pordenone 8

Vicenza* 7

* una partita in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA