Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle ultime quattro partite che chiuderanno la 2^ giornata oggi, domenica 31 agosto 2025

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SI SCENDE IN CAMPO!

Eccoci al via dei match per i risultati Serie B, tra le squadre che scenderanno in campo in questa domenica sera abbiamo già avuto modo di evidenziare che ce ne saranno tre che arrivano da una vittoria nel turno precedente e quindi vantano già 3 punti in classifica. Forse l’acuto più sorprendente è stato quello della Carrarese, non fosse altro perché i toscani hanno vinto sul campo dello Spezia, che nello scorso campionato era stato terzo in classifica e poi finalista playoff e quindi aveva sfiorato per due volte la promozione in Serie A.

La Carrarese invece si era salvata con tre lunghezze di margine sulla zona bollente, era stato un buon risultato per una allora neopromossa dalla Serie C, ma il secondo campionato consecutivo dei Marmiferi in Serie B è iniziato con un acuto impressionante e siamo quindi curiosi di scoprire quale potrà essere il loro ruolo nella nuova stagione. Per avere nuove risposte, facciamo largo ai risultati Serie B di oggi! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE ULTIME QUATTRO PARTITE

Abbiamo ancora quattro partite da seguire questa sera, domenica 31 agosto 2025, prima di poter mandare in archivio la seconda giornata per i risultati Serie B. Ci sono quindi tanti spunti ancora da analizzare, a cominciare dalle due partite che apriranno le danze alle ore 19.00, dal momento che sono ancora vigenti gli orari estivi.

In ordine alfabetico iniziamo quindi da Carrarese Padova, in copertina mettiamo i toscani che nella prima giornata hanno firmato il colpo a sorpresa sconfiggendo lo Spezia in casa dei liguri. Uno squillo davvero notevole da parte della Carrarese, che adesso sogna almeno altre due settimane in vetta alla classifica grazie all’incrocio casalingo con una neopromossa.

Il Padova invece ha debuttato perdendo ad Empoli: ci può stare sul campo di una delle big del campionato di Serie B 2025-2026, adesso però c’è un’altra trasferta in Toscana e i veneti devono cercare di scrivere un epilogo differente. Alla stessa ora avremo anche Sudtirol Sampdoria e il match di Bolzano si annuncia già delicato.

Gli altoatesini hanno esordito con un buon pareggio a Catanzaro, ma per i risultati Serie B dobbiamo mettere in copertina i blucerchiati, che hanno davvero rischiato di non esserci nemmeno in questo campionato. Infine è arrivato il salvataggio, in verità più per colpe altrui, ma la Sampdoria ha debuttato perdendo in casa contro il Modena e allora servirebbe subito invertire la tendenza.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: COSA CI ATTENDE IN PRIMA SERATA?

Ne abbiamo appena accennato, allora passando alle due partite delle ore 21.00 per i risultati Serie B potremmo parlare innanzitutto di Modena Avellino. Per gli emiliani il colpaccio a Marassi è stato un ottimo debutto e allora proveranno a confermare il momento positivo al debutto davanti al pubblico amico dello stadio Braglia contro la neopromossa Avellino, una piazza importante per il campionato di Serie B. Gli irpini arrivano dalla sconfitta a Frosinone, sapranno muovere la classifica nella difficile trasferta sul campo del Modena?

Ci resta quindi come ultimo match da presentare per i risultati Serie B la sfida dello stadio san Nicola, cioè Bari Monza. I pugliesi devono riscattare la sconfitta nella prima giornata sul campo del Venezia, per bagnare con il sorriso il debutto stagionale davanti ai propri tifosi, anche se sarà la seconda partita consecutiva contro una retrocessa dalla Serie A. Per il Monza questo deve essere quindi il campionato del riscatto, i brianzoli sono partiti bene grazie alla vittoria contro il Mantova ma il cammino è ancora lunghissimo…

RISULTATI SERIE B, 2^ GIORNATA

ore 19.00

Carrarese Padova

Sudtirol Sampdoria

ore 21.00

Bari Monza

Modena Avellino

