RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ L’esordio del Modena! Diretta gol live score 2^ giornata (oggi 26 agosto 2023)

RISULTATI SERIE B: L’ESORDIO

Come abbiamo già detto, nei risultati di Serie B di oggi fa il suo esordio il Modena: i canarini nella prima giornata del campionato cadetto avrebbero dovuto giocare contro la squadra X, possiamo solo chiamarla così perché bisogna aspettare l’esito dei ricorsi e dunque la definizione della ventesima società che prenderà parte alla stagione (a tutti gli effetti dovrebbe trattarsi del Brescia, ma Perugia e Foggia in qualche modo sperano ancora).

Modena che dunque apre in casa contro l’Ascoli, dopo aver perso 4-2 a Marassi, contro il Genoa, in una intensa ed entusiasmante partita di Coppa Italia. Bisognerà superare lo scotto dell’addio di Attilio Tesser, che ha portato il Modena alla promozione – dopo il fantastico duello contro la Reggiana – e ad un passo dai playoff in Serie B; Paolo Bianco non ha chiaramente la metà dell’esperienza del vecchio allenatore, ma sulla panchina dei canarini potrebbe comunque fare belle cose. L’obiettivo è appunto quello di entrare nelle prime otto, magari inseguendo quella Serie A che manca dall’inizio degli anni Duemila; vedremo intanto, nei risultati di Serie B di questo sabato, l’esordio al Piero Braglia sarà positivo. (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI SEI PARTITE!

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie B: ricordiamo che la seconda giornata si è aperta con il tradizionale anticipo del venerdì (questa volta Sampdoria Pisa) mentre cambia già il format rispetto a settimana scorsa. Questo perché avremo già il turno infrasettimanale: di conseguenza domenica ci sarà una sola partita (Catanzaro Ternana), sabato 26 agosto – cioè oggi – ne vivremo invece sei con Venezia Cosenza ad aprire le danze alle ore 18:00, e poi le altre cinque gare che saranno Como Reggina, Cremonese Bari, Feralpisalò Sudtirol, Modena Ascoli e Parma Cittadella.

Nella seconda giornata di Serie B, dopo il Pisa, avremo l’esordio del Modena; non gioca ancora invece il Lecco. I bluceleste sono formalmente ammessi alla Serie B ma le loro gare sono state posticipate perché qualcosa potrebbe ancora cambiare a causa dei ricorsi, mentre la squadra X al momento resta tale, il che rende abbastanza curiosa la decisione di giocare il turno infrasettimanale a ranghi non ancora definiti. Comunque, cosa ci riserveranno i risultati di Serie B per la seconda giornata? Tra poco i campi forniranno come al solito la loro risposta…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Non manca dunque molto al sabato dedicato ai risultati di Serie B. In testa alla classifica troviamo al momento quattro squadre: Cosenza e Venezia hanno aperto il loro campionato con vittorie roboanti su Ascoli e Como, il Parma non ha sbagliato all’esordio contro la neopromossa Feralpisalò mentre il Cittadella ha sconfitto di misura la Reggiana. A dire il vero ci sarebbe una quinta squadra con 3 punti: la Sampdoria che ha vinto a Terni. Tuttavia i blucerchiati sono partiti con 2 punti di penalizzazione; sono già in attivo, ma chiaramente non possono essere ancora al comando della classifica.

Adesso però si gioca la seconda giornata: il big match è forse Cremonese Bari che mette a confronto due squadre che hanno iniziato la stagione con ambizioni di promozione, entrambe settimana scorsa hanno pareggiato 0-0 e dunque vanno anche a caccia di quello che sarebbe il primo gol in campionato. La Feralpisalò ci riprova per il primo punto (o vittoria) di sempre nel torneo cadetto, cercano rilancio Ascoli e Como come già detto. I risultati di Serie B per questa seconda giornata sono dietro l’angolo: ancora qualche ora di attesa e poi sarà finalmente il tempo di tornare a giocare…

RISULTATI SERIE B: 2^ GIORNATA

Ore 18:00 Venezia Cosenza

Ore 20:30 Como Reggiana

Ore 20:30 Cremonese Bari

Ore 20:30 Feralpisalò Sudtirol

Ore 20:30 Modena Ascoli

Ore 20:30 Parma Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Cosenza, Venezia, Parma, Cittadella 3

Sampdoria (-1), Sudtirol, Spezia, Bari, Catanzaro, Cremonese, Palermo 1

Lecco*, Modena*, Pisa*, Ternana, Reggiana, Feralpisalò, Ascoli, Como 0











