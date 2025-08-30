Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle cinque partite che si giocano sabato 30 agosto per la seconda giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: STASERA CINQUE PARTITE!

Si torna a parlare di risultati Serie B con le cinque partite di sabato 30 agosto, con le quali prosegue la seconda giornata inaugurata dall’anticipo di Reggio Emilia: un turno che possiamo definire spartiacque, perché in seguito avremo la sosta per le nazionali e poi si inizierà a fare davvero sul serio.

Intanto bisogna dire che i risultati Serie B hanno già portato in dote parecchio spettacolo; otto squadre sono riuscite a vincere all’esordio e di conseguenza solo due partite sono terminate in parità, tra chi ha deluso possiamo sicuramente mettere la Sampdoria che ha perso a Marassi contro il Modena.

I blucerchiati sono allora ripartiti tra mille dubbi, ma lo stesso si può dire dell’altra ligure: lo Spezia infatti è atteso a un grande campionato dopo la finale playoff raggiunta l’anno scorso, ma intanto ha perso in casa contro la Carrarese.

Del resto sappiamo bene che i risultati Serie B sono questo, e che nel corso della stagione avremo tanti ribaltoni; per il momento ci dobbiamo concentrare su quello che succederà nelle partite di sabato 30 agosto per la seconda giornata, in attesa che si giochi possiamo provare a fare qualche valutazione più approfondita ricordando che si comincia dalle ore 19:00.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: A CACCIA DI CONFERME

Abbiamo parlato delle delusioni, ma naturalmente nei risultati Serie B bisogna anche dare risalto alle squadre che hanno aperto la loro stagione con una vittoria e dunque puntano a confermarsi a punteggio pieno. Tra queste il Palermo, che certamente è una delle forti candidate alla promozione diretta se non quella in pole position nella griglia di partenza: aver messo sotto contratto Filippo Inzaghi è una garanzia, i rosanero hanno a disposizione una squadra che è un lusso per il campionato cadetto e all’esordio hanno già fatto impazzire il Barbera con una vittoria di misura contro la Reggiana.

Palermo ancora in casa contro il Frosinone, mentre affronta una trasferta il Venezia che, dopo aver battuto il Bari, è di scena a Castellammare di Stabia; attenzione anche al Cesena, squadra che già nello scorso campionato aveva fatto vedere di poter puntare un posto nei playoff, che al Manuzzi ritrova l’Entella con cui aveva battagliato in Serie C per la promozione. Lo stesso Frosinone naturalmente cerca gloria, a caccia di riscatto dopo un campionato negativo: i ciociari hanno iniziato bene, ma al Renzo Barbera la situazione rischia di complicarsi. Lo scopriremo presto, perché manca davvero poco all’inizio delle partite per i risultati Serie B.

RISULTATI SERIE B: 2^ GIORNATA

Ore 19:00 Juve Stabia Venezia

Ore 19:00 Mantova Pescara

Ore 21:00 Cesena Entella

Ore 21:00 Palermo Frosinone

Ore 21:00 Spezia Catanzaro

CLASSIFICA SERIE B

Cesena, Empoli, Frosinone, Modena, Carrarese, Venezia, Palermo, Monza 3

Juve Stabia, Sudtirol, Catanzaro, Entella 1

Bari, Reggiana, Mantova, Padova, Pescara, Avellino, Spezia, Sampdoria 0