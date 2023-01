RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: il bilancio dell’andata, live score

RISULTATI SERIE B: NEL GIRONE DI ANDATA

Parlando dei risultati di Serie B e anticipando la 20^ giornata, possiamo ovviamente fare una considerazione su come si sia concluso il girone di andata e, di conseguenza, quali sarebbero i verdetti se la stagione regolare si concludesse ora, quando siamo esattamente a metà del guado. Il Frosinone – campione d’inverno – e la Reggina sarebbero le due squadre promosse direttamente in Serie A; il Genoa e il Bari invece andrebbero alla semifinale playoff aspettando la vincente, rispettivamente, di Parma Sudtirol e Pisa Ternana. Qui possiamo dire ovviamente che le sorprese sarebbero gli altoatesini e le fere, ma volendo anche i toscani che, certo reduci dalla finale disputata lo scorso anno, avevano iniziato malissimo la nuova stagione ma dal ritorno di Luca D’Angelo non hanno mai perso.

Infine, per quanto riguarda le retrocessioni, in Serie C finirebbero direttamente Cosenza, Cittadella e Perugia con totale fallimento per i veneti e il Grifone; a contendersi la salvezza nel playout sarebbero Spal e Venezia, attualmente appaiate a 20 punti, e anche questo sarebbe un fatto sorprendente per le ambizioni di entrambe le società. Ciò detto, c’è tutto un girone di ritorno per i risultati di Serie B e questi sono semplicemente dei verdetti parziali… (agg. di Claudio Franceschini)

SI TORNA IN CAMPO!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia dopo la sosta: la 20^ giornata è naturalmente la prima nel girone di ritorno, il campionato cadetto è fermo da 19 giorni e sabato 14 gennaio si torna in campo con il primo giro di partite, che saranno sei. Si comincia alle ore 14:00 quando vivremo Bari Parma, Cagliari Como, Perugia Palermo, Pisa Cittadella e Reggiana Spal; alle ore 16:15 è invece previsto quello che possiamo considerare il primo posticipo del sabato, vale a dire Frosinone Modena con la capolista che riprende idealmente la sua marcia verso la promozione diretta.

Infatti i risultati di Serie B nel finale del 2022 ci hanno detto che il Frosinone si è laureato campione d’inverno: 3 punti di vantaggio sulla Reggina, che comunque rimane lì e che in questo momento sarebbe direttamente promossa insieme ai ciociari, e 6 su un Genoa che dopo aver esonerato Alexander Blessin ha saputo cambiare marcia mantenendo una distanza che potremmo definire di sicurezza, in piena corsa. Il Bari è un altro candidato a salire in Serie A senza passare dai playoff, così come il rinato Pisa: vedremo come cambierà la classifica di Serie B dopo questi risultati…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare dei risultati di Serie B per questa 20^ giornata dobbiamo ovviamente parlare anche di cosa succede nelle altre zone della classifica. Al centro del gruppo, o comunque in zona playoff, ha dato segnali di calo il Parma: i ducali sarebbero una corazzata ma ancora non riescono a fare il definitivo salto di qualità, ma come sempre la graduatoria è talmente corta che anche la squadra di Fabio Pecchia può ampiamente rientrare nella corsa per la promozione diretta. Allo stesso modo Sudtirol e Ternana, che pure hanno certamente altri piani di attacco al campionato cadetto.

In coda invece il Venezia ha leggermente fermato la sua rimonta tornando a soffrire, una bella sterzata l’ha invece data il Perugia che, grazie a due vittorie consecutive, ha abbandonato l’ultimo posto in classifica (lasciandolo al Cosenza) e adesso potrebbe sfruttare questo trend positivo per scalare ancor più il gruppo, approfittando magari di Como e Spal che sono ancora particolarmente ondivaghe, mentre ci aspettiamo che il Benevento presto possa abbandonare la zona calda. Dunque tra poco per i risultati di Serie B si torna in campo, vedremo quello che succederà…

RISULTATI SERIE B: 120^ GIORNATA

Ore 14:00 Pisa Cittadella

Ore 14:00 Cagliari Como

Ore 14:00 Perugia Palermo

Ore 14:00 Bari Parma

Ore 14:00 Reggina Spal

Ore 16:15 Frosinone Modena

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 39

Reggina 36

Genoa 33

Bari 30

Pisa 29

Parma 27

Sudtirol, Ternana 26

Ascoli, Modena, Cagliari, Brescia 25

Palermo 24

Benevento, Como 22

Spal, Venezia 20

Perugia, Cittadella 19

Cosenza 17











