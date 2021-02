Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (21^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI GIOCA LA 21^ GIORNATA

Sabato 6 febbraio i risultati di Serie B tornano a farci compagnia: vivremo le partite della 21^ giornata, secondo turno del girone di ritorno che è stato aperto dall’anticipo Lecce Ascoli. Come sempre, il sabato è il giorno del fine settimana nel quale vivremo la maggior parte delle partite: possiamo allora guardare il programma e dire che alle ore 14:00, consueto orario di inizio, avremo Brescia Cittadella, Coisenza Spal, Cremonese Pisa, Frosinone Venezia, Pescara Reggina e Salernitana Chievo.

Alle ore 16:00 ci sarà Monza Empoli, mentre alle ore 18:00 Pordenone Vicenza lascerà una sola partita che fungerà da posticipo, e che nello specifico sarà Reggiana Entella. Già avendo letto l’elenco delle partite possiamo dire che per i risultati di Serie B della 21^ giornata c’è davvero tanta carne al fuoco; non resta che vedere se effettivamente la giornata del sabato ci regalerà le emozioni che attendiamo, e allora noi diamo subito uno sguardo a quelli che sono i temi principali legati al turno del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: SITUAZIONE E CONTESTO

La situazione nel campionato cadetto, quando ci apprestiamo a vivere i risultati di Serie B per la 21^ giornata, è ancora in forte via di definizione: potrebbe diventare ancora più ingarbugliata dopo le partite del sabato, perché all’U-Power Stadium il Monza ospita la capolista Empoli e potrebbe fare un altro passo di avvicinamento al primo posto, ma allo stesso modo permettere la fuga dei toscani in caso di sconfitta. La concorrenza alle due corazzate comunque non manca: ci è arrivato anche un Chievo che finalmente ha trovato il passo giusto e ha agganciato proprio i brianzoli, ma a quota 35 punti troviamo anche la Salernitana che, nell’ultimo Monday Night, non è riuscita ad avere ragione della Reggina rallentando ulteriormente il passo. In coda sta ormai marciando l’Entella che può presto tirarsi fuori dai guai continuando su questa falsariga, invece il Pescara dà la sensazione di essere a terra anche mentalmente e dunque non sarà facile evitare anche solo la retrocessione diretta. Rischiano poi le stesse a cominciare dalla Cremonese; vedremo quello che succederà, tra poco si torna a giocare per i risultati di Serie B e bisognerà lasciare che a parlare siano i campi coinvolti…

RISULTATI SERIE B: 21^ GIORNATA

Ore 14:00 Brescia Cittadella

Ore 14:00 Cremonese Pisa

Ore 14:00 Cosenza Spal

Ore 14:00 Frosinone Venezia

Ore 14:00 Pescara Reggina

Ore 14:00 Salernitana Chievo

Ore 16:00 Monza Empoli

Ore 18:00 Pordenone Vicenza

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 41

Monza, Chievo, Salernitana 35

Cittadella, Spal 34

Lecce 31

Pordenone, Venezia 29

Frosinone 28

Pisa 27

Vicenza 22

Brescia 21

Ascoli, Cosenza, Cremonese 20

Reggina 19

Reggiana 18

Entella 17

Pescara 16



© RIPRODUZIONE RISERVATA