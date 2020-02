Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (23^ giornata)

Eccoci arrivati a un altro appuntamento con i risultati di Serie B: la 23^ giornata è in corso da venerdì sera e, domenica 9 febbraio, arriverà il solito appuntamento con le tre partite che ci condurranno poi al Monday Night, che ancora una volta vedrà coinvolta la Salernitana (che ospita il Trapani) ad una settimana esatta dal pareggio esterno contro il Benevento. Prima però, appunto, ci sono tre sfide da vivere oggi: ormai conosciamo le fasce orarie e dunque notiamo che alle 15:00 si partirà con Pisa Chievo ed Entella Pescara, mentre dovremo aspettare le ore 21:00 per vivere il posticipo serale che sarà Cosenza Benevento. Sarà chiaramente interessante valutare come cambierà la classifica di Serie B dopo queste partite; adesso possiamo fare un rapido excursus attraverso la situazione di questo entusiasmante e incerto campionato cadetto, mentre aspettiamo che le tre partite si giochino e diano il loro esito.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Studiando i risultati di Serie B legati alle partite di oggi, non possiamo non partire da un Benevento che ormai ha fatto il vuoto e corre verso la promozione diretta: la squadra di Pippo Inzaghi ha perso un paio di colpi nel 2020 ma ha mantenuto la sua imbattibilità che dura ormai da mesi, e soprattutto ha un vantaggio talmente ampio che un paio di pareggi non può certamente rappresentare un campanello d’allarme. La sfida di oggi è contro un Cosenza che, scottato dalla sconfitta subita a Pescara all’ultimo secondo, vuole uscire dalla zona retrocessione ma ha bisogno di riprendere fiato immediatamente; una grande sfida potrebbe essere l’ideale per trovare le motivazioni e lo stesso vale eventualmente per il Pisa, che affronta il Chievo nella speranza di sorpassarlo in classifica e avvicinare quei playoff che attualmente stanno sfuggendo ai veneti, ancora troppo ondivaghi. L’Entella arriva da un momento negativo, e rischia contro un Pescara che invece il gol di Bocic ha rilanciato nelle prime otto posizioni, entrando in questo turno di campionato: saranno allora tre partite davvero interessanti e tutte da vivere.

RISULTATI SERIE B: 23^ GIORNATA

Ore 15:00 Pisa Chievo

Ore 15:00 Entella Pescara

Ore 21:00 Cosenza Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 51

Pordenone 35

Crotone, Frosinone 34

Salernitana, Cittadella, Perugia 33

Pescara 32

Spezia, Entella 31

Chievo, Ascoli 30

Pisa 29

Juve Stabia 28

Venezia, Empoli 27

Cremonese 23

Cosenza 20

Trapani 19

Livorno 13



