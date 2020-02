Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score delle partite (23^ giornata)

Il campionato cadetto torna protagonista oggi, sabato 8 febbraio 2020 e siamo quindi in attesa dei primi risultati della Serie B, che otterremo per la 23^ giornata. Dopo quindi l’anticipo giocato solo ieri sera al Del Duca tra Ascoli e Juve Stabia, si fa dunque sul serio per la seconda serie del calcio italiano: vediamo che cosa ci riserva il programma ufficiale. Ecco quindi che per la 23^ giornata di Serie B il calendario ufficiale ci offre dei veri big match: si comincerà alle ore 15.00 al Tombolato con la sfida tra Cittadella e Empoli, a cui i granata si presentano dopo il netto trionfo ottenuto col Trapani. Sempre alle ore 15.00 ecco che assisteremo agli incontri Crotone-Cremonese e Pordenone-Livorno, mentre sempre alla stessa ora avrà luogo l’incontro tra Venezia e Frosinone, tra le mura del Penzo. Il programma del turno però si concluderà solo alle ore 18.00, quando al Curi avrà luogo la sfida tra Perugia e Spezia.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA

Anche per la 23^ giornata di campionato, siamo ben sicuri che i vedetti e i risultati di Serie B che otterremo oggi saranno determinanti per stabilire la classifica del campionato. Dopo tutto siamo ormai già nel vivo della seconda parte della stagione per cui non è mai troppo presto per guardare già ai play off come ai play out salvezza. Ecco che alla vigilia del turno chi però non teme di perdere la propria posizione è il Benevento, sempre leader della classifica, ora con ben 51 punti dopo pure il pari segnato contro la Salernitana pochi giorni fa. Alle spalle degli stregoni è però lotta aperta per i play off e promozione, con Pordenone e Crotone che si lottano quasi ad armi pare l’ultimo pass per la Serie A, mentre Crotone, Frosinone, Salernitana, Cittadella, Perugia, Spezia e Entella battagliano per un posto nella fase finale del campionato. Pure in fondo la lotta infuria: chissà che accadrà oggi all’ultimo triplice fischio finale.

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Cittadella-Empoli

Ore 15:00 Crotone-Cremonese

Ore 15:00 Pordenone-Livorno

Ore 15:00 Venezia-Frosinone

Ore 18:00 Perugia-Spezia CLASSIFICA SERIE B Benevento 50 Pordenone 35 Crotone, Frosinone 34 Cittadella 33 Salernitana 32 Entella, Spezia 31 Chievo, Perugia, Ascoli 30 Pisa, Pescara 29 Juve Stabia 28 Empoli 27 Venezia 24 Cremonese 23 Cosenza 20 Trapani 19 Livorno 13

