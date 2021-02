Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (24^ giornata)

RISULTATI SERIE B: IN CAMPO PER LA 24^ GIORNATA

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia sabato 20 febbraio: inaugurata dall’anticipo Frosinone Pescara, la 24^ giornata del campionato cadetto vivrà come sempre la maggior parte delle partite oggi, per poi avere due posticipi domenica. Andiamo quindi a scoprire quale sia il quadro delle sfide che ci attendono: come sempre si parte alle ore 14:00 e l’appuntamento riguarda Ascoli Salernitana, Brescia Cremonese, Cittadella Reggiana, Venezia Entella e Vicenza Spal; alle ore 16:00 il primo posticipo sarà Chievo Monza, poi alle ore 18:00 spazio a Pisa Empoli.

Va detto che la classifica di Serie B è ancora piuttosto incerta, e non è una novità visto che questo torneo presenta sempre una graduatoria corta e che può cambiare turno dopo turno; basti pensare che le squadre di testa, impegnate nella lotta per la promozione, stanno più o meno tutte rallentando e di conseguenza hanno lasciato spazio a qualche risalita dal basso, perché ci sono outsider che hanno tutte le carte in regola per inserirsi nella corsa. Chiaramente siamo ancora lontani dalla definizione anche delle retrocessioni e del playout, perché qui il ritmo è tornato ad abbassarsi; dunque vedremo quello che succederà oggi per i risultati di Serie B, intanto possiamo provare a fare una rapida valutazione circa i temi principali che vengono toccati in questa 24^ giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Vediamo allora il contesto con cui si apre l’appuntamento per i risultati di Serie B del sabato. Intanto nell’ultima giornata abbiamo assistito ad almeno due episodi che valgono la pena essere citati: il Chievo ha fermato la sua striscia positiva perdendo sul campo del Brescia, per contro dopo un lungo periodo nero il Frosinone è tornato a festeggiare una vittoria battendo l’Entella, dunque i ciociari si sono rilanciati in chiave playoff mentre i veneti non hanno approfittato del rallentamento delle altre, rimanendo secondi in classifica in compagnia del Monza e del Cittadella. L’Empoli dal canto suo resta in testa ma non si può dire tranquillo perché, pur avendo prolungato la sua striscia di imbattibilità, non è riuscito a dare lo strappo giusto per far fuori una concorrenza che anzi sta diventando sempre più folta; in coda Entella e Pescara non sono ancora spacciate perché Ascoli, Cremonese e Cosenza stanno rallentando il loro passo, per contro ha battuto un colpo importante la Reggiana vincendo la sfida diretta contro i marchigiani e il già citato Brescia sembra potersi tirare fuori dai guai. Queste le premesse, per il resto si tratta ora di aspettare che si giochi e vedere quello che succederà sui campi per questi risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: 24^ GIORNATA

Ore 14:00 Ascoli Salernitana

Ore 14:00 Brescia Cremonese

Ore 14:00 Cittadella Reggiana

Ore 14:00 Venezia Entella

Ore 14:00 Vicenza Spal

Ore 16:00 Chievo Monza

Ore 18:00 Pisa Empoli

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 43

Cittadella, Monza, Chievo 39

Venezia, Salernitana 38

Spal 36

Lecce 35

Frosinone 33

Pordenone 32

Pisa 31

Vicenza, Brescia, Reggina 26

Reggiana 24

Cosenza, Cremonese 23

Ascoli 21

Pescara 18

Entella 17



