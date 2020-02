Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (24^ giornata)

Dopo il gustoso anticipo vissuto solo nella serata di ieri tra Pescara e Cittadella, ecco che siamo impazienti di dare il via questo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie B: oggi infatti, sabato 15 febbraio 2020 si accenderanno parecchi big match della 24^ giornata del campionato cadetto, che pure metteranno in palio punti più che decisivi per la classifica. Siamo ormai nel vivo nel girone di ritorno della cadetteria, anzi proprio nella quinta giornata: capiamo dunque bene che, specie per i club che stanno lottando per la salvezza come per la promozione sarà guerra aperta per i tre punti messi in palio. Già al vertice della graduatoria infatti la situazione è ben movimentata. Alle spalle del capolista Benevento, uscito vittorioso anche nel precedente turno di campionato, è battaglia a pari punti (37) tra Crotone, Spezia e Frosinone per il secondo pass di promozione diretta e pure distano appena una lunghezza Salernitana e Pordenone, pronti al riscatto. In fondo alla classifica poi la situazione non è piò chiara e di certo le carte si rimescoleranno anche questa sera, al termine di questa intensa giornata di sfide.

RISULTATI SERIE B: I MATCH DI OGGI

In attesa dunque di conoscere i verdetti e i risultati della Serie B di questo sabato, dobbiamo anche segnalare a tutti gli appassionati quali saranno gli incroci a cui assisteremo proprio in questo pomeriggio per la 24^ giornata della cadetteria. Ecco dunque che, come tradizione, saranno parecchi i fischi d’inizio che udiremo. Il primo sarà alle ore 15,00 al Vigorito, con la sfida tra Benevento e Pordenone, valida per la vetta della graduatoria, e alla stessa ora avrà luogo anche Juve Stabia-Crotone al Menti e l’incrocio Livorno-Cosenza in terra toscana. L’appuntamento seguente sarà sempre alle ore 15,00 quando al Penzo avrà inizio la sfida tra Venezia e Entella, a cui la Virtus approda dopo l’ottima vittoria maturata contro il Pescara settimana scorsa. Ultimo impegno della giornata sarà invece alle ore 18,00 quando al Picco avrà inizio l’incontro tra Spezia e Ascoli.

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Benevento-Pordenone

Ore 15:00 Juve Stabia-Crotone

Ore 15:00 Livorno-Cosenza

Ore 15:00 Venezia-Entella

Ore 18:00 Spezia-Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 54

Crotone, Frosinone . Spezia 37

Cittadella, Pordenone, Salernitana 36

Entella 34

Perugia 33

Pescara 32

Chievo, Ascoli 31

Pisa, Empoli 30

Juve Stabia 29

Venezia 27

Cremonese 23

Cosenza 20

Trapani 19

Livorno 14



