RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SASSUOLO PER L’ALLUNGO!

I risultati Serie B per le partite che si giocano sabato 15 febbraio fanno riferimento alla 26^ giornata, in uno scenario che si sta sempre più definendo. Oggi in campo abbiamo il Sassuolo, che al Mapei Stadium ospita il Brescia: nell’ultimo turno i neroverdi hanno vinto nettamente a Mantova, e in questo modo sono riusciti ad allungare su Pisa e Spezia portandosi a +9 sul terzo posto, il che significa avere la promozione diretta tra le mani e dover gestire un vantaggio che appare inattaccabile, soprattutto per il modo in cui la squadra di Fabio Grosso ha sempre condotto una stagione che potremmo definire dominante.

DIRETTA/ Catanzaro Cittadella (risultato finale 1-0): calabresi, vittoria pesante (Serie B, 14 febbraio 2025)

Alle spalle ovviamente è tutto aperto, ma le altre due pretendenti alla promozione non giocano oggi: lo fa invece la Cremonese che, impegnata sul campo del Bari – reduce dal ko contro la Juve Stabia – ha bisogno di una vittoria per continuare a tenere il distacco dal terzo posto sotto i 15 punti, perché in caso contrario non si giocherebbero i playoff. Bisogna poi parlare anche di quello che sta succedendo nella zona bassa della classifica: bella occasione ad esempio per la Salernitana, che potrebbe sorpassare la Carrarese nella sfida diretta dello Stadio dei Marmi, contro un’avversaria che gli ultimi risultati Serie B hanno indicato in calo nettissimo.

Risultati Serie B, classifica/ Vincono Cesena e Cremonese! Diretta gol live score (9 febbraio 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SAMPDORIA IN RIPRESA

È certamente interessante, nel quadro dei risultati Serie B, valutare anche il fatto che la Sampdoria sia riuscita finalmente a uscire dalla zona playout: Leonardo Semplici ha impiegato un po’ di tempo, ma il suo lavoro unito al calciomercato invernale sta pagando dividendi e, con due vittorie consecutive, la squadra blucerchiata ha agganciato il treno di Reggiana e Mantova portandosi appunto sopra la quota spareggi, adesso si va anche all’inseguimento dei playoff in una stagione molto simile a quella scorsa (con Andrea Pirlo). In quel caso i playoff erano arrivati, qui la distanza dall’ottavo posto è di 5 punti: un traguardo assolutamente raggiungibile.

Risultati Serie B, classifica/ Vittoria della Sampdoria! Diretta gol live score (oggi 8 febbraio 2025)

La partita di oggi per la Sampdoria è quella al Druso: il Sudtirol, dopo aver vinto due partite molto importanti, è tornato a perdere e dunque la classifica attuale ci dice che gli altoatesini sarebbero ancora retrocessi, innegabilmente però Fabrizio Castori ha saputo cambiare passo e adesso non è impossibile, al termine della stagione regolare, pensare a un Sudtirol salvo senza nemmeno passare dallo spareggio, oggi un test davvero importante per Castori che può sfruttare il fattore campo e, tra l’altro, con una vittoria aggancerebbe proprio la Sampdoria dando tutt’altra dimensione alla sua classifica.

RISULTATI SERIE B: 26^ GIORNATA

Ore 15:00 Carrarese Salernitana

Ore 15:00 Modena Spezia

Ore 15:00 Sassuolo Brescia

Ore 15:00 Sudtirol Sampdoria

Ore 17:15 Bari Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 5

Pisa 53

Spezia 49

Cremonese 40

Catanzaro, Juve Stabia 36

Bari, Cesena 33

Palermo 31

Modena, Cittadella 30

Brescia 29

Reggiana, Sampdoria, Mantova 28

Carrarese 27

Salernitana, Sudtirol 25

Frosinone 22

Cosenza (-4) 21