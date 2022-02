Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (26^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SEI PARTITE IN QUESTO SABATO

Eccoci ad un altro appuntamento dedicato ai risultati di Serie B: archiviato il turno infrasettimanale – il secondo consecutivo – il programma del campionato cadetto prosegue con la 26^ giornata, e sabato 26 febbraio avremo il solito calendario che ci farà compagnia con sei partite. Scopriamole nel dettaglio: si comincia alle ore 14:00 con una carrellata che comprende Como Brescia, Cosenza Alessandria, Parma Spal, Ternana Cremonese e Vicenza Pordenone. Poco dopo vivremo invece quello che possiamo considerare il primo posticipo, alle 16:15 si gioca infatti Perugia Benevento.

Cosa succederà, e come cambierà la classifica di Serie B dopo queste partite? Difficile dirlo, perché questo torneo ci sta rivelando davvero tante sorprese: continui cambi della guardia, capolista che si alternano giornata dopo giornata, squadre lanciate che improvvisamente perdono slancio e altre che, considerate ormai in netta crisi, improvvisamente si risollevano. Del resto i risultati di Serie B ci hanno sempre fornito questo tipo di emozioni in epoca recente; adesso si tratta di scoprire quello che succederà nelle sei partite che tra qualche ora ci faranno compagnia, ma noi siamo abbastanza sicuri che comunque vada non resteremo delusi…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie B che ci forniranno il quadro degli anticipi nella 26^ giornata possiamo già fare qualche considerazione. Il Brescia è la nuova capolista: altro dato incredibile, perché fino a pochi giorni fa si raccontava di un Pippo Inzaghi sulla graticola, sostanzialmente esonerato da Massimo Cellino ma poi capace di battere l’Ascoli e approfittare del rallentamento delle rivali per tornare in testa. Già, le avversarie delle rondinelle: vediamole nel dettaglio, per avere un più accurato quadro della situazione su quanto accaduto nei giorni scorsi.

La Cremonese non appena si è trovata al primo posto della classifica ha pareggiato due volte senza segnare, il Lecce dopo tre pareggi consecutivi era tornato alla vittoria ma poi ha perso in casa contro il Cittadella, il Pisa aveva vinto a Monza ma pochi giorni dopo è stato bloccato in casa dal Parma. Così in testa troviamo il Brescia, che viaggia a una media inferiore ai due punti per partita e oggi potrebbe anche perdere terreno al Sinigaglia, ospite di un Como ferito dai cinque gol incassati dal Benevento. Che, attenzione, potrebbe tornare lì in tempi brevi: questo sempre che riesca a espugnare il Curi e battere il Perugia, che ha vinto quattro delle ultime cinque partite e sembra essersi rilanciato in maniera decisiva per i playoff. Sembra, per l’appunto…

RISULTATI SERIE B: 26^ GIORNATA

Ore 14:00 Como Brescia

Ore 14:00 Cosenza Alessandria

Ore 14:00 Parma Spal

Ore 14:00 Ternana Cremonese

Ore 14:00 Vicenza Pordenone

Ore 16:15 Perugia Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 47

Lecce, Cremonese, Pisa 46

Monza 44

Benevento 43

Frosinone, Perugia 41

Ascoli 39

Cittadella 38

Como 34

Reggina 32

Ternana 31

Parma 29

Spal 27

Alessandria 23

Cosenza 20

Crotone, Vicenza 15

Pordenone 12



