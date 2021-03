Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (26^ giornata)

RISULTATI SERIE B: UN ALTRO TURNO INFRASETTIMANALE

Martedì 2 marzo, dopo l’anticipo di Venezia, i risultati di Serie B tornano a farci compagnia martedì 2 marzo con un turno infrasettimanale che rappresenta la 26^ giornata. Ci stiamo quindi avvicinando sempre più rapidamente alla conclusione della stagione regolare; tuttavia mancano ancora parecchie partite prima di chiudere, e soprattutto la situazione di classifica rimane assolutamente in bilico. A oggi, le squadre di alta classifica non sono più in grado di fare punti con regolarità: è davvero impressionante il fatto che nessuna delle candidate alla promozione sia riuscita a vincere nel turno scorso, e questo ovviamente crea una graduatoria corta e nella quale l’incertezza regna sovrana.

L’Empoli continua a comandare con una striscia positiva che si sta allungando, ma anche i toscani non hanno più il passo dei giorni migliori e il Monza, che è la prima inseguitrice, non ha ancora fatto quel salto di qualità che ci si poteva aspettare. Nell’attesa di scoprire quello che succederà nella serata di oggi, vediamo per i risultati di Serie B alcuni dei temi principali che sono legati alle gare che stanno per farci compagnia, e ovviamente come cambierà la classifica del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: SITUAZIONE E CONTESTO

Il campionato cadetto da cui aspettiamo i risultati di Serie B per la 26^ giornata è sempre più entusiasmante: con il pareggio contro il Venezia l’Empoli ha appena completato un intero girone (virtualmente) senza perdere, ma nelle ultime giornate ha rallentato la marcia e non è riuscito a fare il vuoto, lo dimostra il fatto che la sua media punti sia 1,84 che chiaramente non è quella di una squadra che sta dominando la stagione. Alle sue spalle però sembra esserci una gara a chi vince meno partite: il Monza ha appena pareggiato contro il Cittadella ed è rimasto a -3, il Chievo dopo una lunga serie positiva si è fermato, incredibilmente allora la Salernitana, che pareggia molto e non è più la squadra che era capolista all’inizio del torneo, si è ripresa il terzo posto in compagnia del Venezia, forse la più costante del periodo e che infatti può realisticamente sognare la promozione diretta. In coda Entella e Pescara sembrano spacciate ma anche qui non si possono fare i conti senza l’oste: le cose potrebbero anche cambiare, per quella che è la situazione attuale basterebbero due vittorie in fila per migliorare decisamente la classifica di Serie B, e allora aspettiamo questo turno infrasettimanale in serata per capirne di più…

RISULTATI SERIE B: 26^ GIORNATA

Ore 17:00 Frosinone Monza

Ore 19:00 Ascoli Pisa

Ore 19:00 Brescia Cosenza

Ore 19:00 Chievo Pordenone

Ore 19:00 Cittadella Pescara

Ore 19:00 Lecce Entella

Ore 19:00 Reggina Empoli

Ore 19:00 Salernitana Spal

Ore 21:00 Vicenza Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 46

Venezia 45

Monza 43

Salernitana 42

Cittadella 30

Chievo 39

Spal 37

Pordenone, Pisa, Frosinone 33

Reggina 32

Cremonese 29

Vicenza, Reggiana 28

Brescia 27

Cosenza 26

Ascoli 22

Pescara 19

Entella 18



