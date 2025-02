RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ALMENO DUE BIG MATCH!

Come sempre sono quattro le partite che per i risultati Serie B si giocano di sabato, anche la 27^ giornata in programma il 22 febbraio apre le sue porte alle ore 15:00 con quattro gare più la quinta che sarà alle ore 17:15. Si tratta di Cremonese Cesena che è uno dei big match del giorno: l’altro è senza ombra di dubbio Pisa Juve Stabia, nel quale le vespe dopo aver demolito il Cosenza possono sperare di andare a prendersi la qualificazione diretta alla semifinale dei playoff, la distanza dalla Cremonese (attualmente quarta in classifica) è di soli due punti e dunque i due big match valgono molto anche come sfida diretta per questo obiettivo.

Attenzione infatti anche al Cesena che, tra alti e bassi, rimane comunque in zona playoff: i romagnoli sono ottavi e si devono guardare dalla pressione immediata di Palermo e Modena, ma sono in piena corsa anche Carrarese e Cittadella che saranno in campo oggi; il Cesena può sperare che le sfide dirette tolgano punti alle concorrenti ma naturalmente bisognerà andare a vincere allo Zini, cosa non banale nonostante la Cremonese sia leggermente in calo rispetto a quelle che erano le premesse. Ora vedremo cosa ci porteranno in dote i risultati Serie B, tra poco arriverà il momento di giocare…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL PISA CI PROVA

Stiamo per vivere un interessante e ricco quadro dei risultati Serie B, in campo oggi abbiamo dieci squadre la cui situazione in certi casi è diversa, il focus lo possiamo fare sul Pisa che continua a inseguire la promozione diretta in Serie A e arriva da un solo punto nelle ultime due giornate. La fortuna per Pippo Inzaghi è stata quella di non pagare dazio: lo Spezia infatti ha pareggiato due gare consecutive e dunque è rimasto a quattro punti di distanza, Pisa che allora rimane padrone del suo destino ma, dopo il punto raccolto a Cesena, ha bisogno di tornare a vincere e ospita una Juve Stabia che ha tre vittorie nelle ultime quattro partite.

Sfida sicuramente ostica, perché come detto i campani ci credono; il Pisa però è stato costruito per fare grandi cose e sa di potersele andare a prendere. La cosa interessante di oggi è che non ci sono squadre in campo che siano coinvolte nella lotta per non retrocedere, non nell’immediato: attenzione però al Mantova che ha appena un punto di vantaggio sui playout e non può sbagliare, affronta un Bari sempre molto ondivago e che ha vinto davvero poche volte in questo campionato, 7 – con 13 pareggi.

RISULTATI SERIE B: 27^ GIORNATA

Ore 15:00 Cittadella Modena

Ore 15:00 Mantova Bari

Ore 15:00 Pisa Juve Stabia

Ore 15:00 Reggiana Carrarese

Ore 17:15 Cremonese Cesena

