Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (27^ giornata)

I risultati Serie B ci faranno compagnia anche oggi, martedì 3 marzo: infatti in calendario c’è un turno infrasettimanale che è stato confermato, anche se naturalmente nelle Regioni più interessate dall’emergenza Coronavirus si giocherà ancora una volta a porte chiuse, come è già successo sabato nel precedente turno del campionato cadetto – per inciso, ci sia consentito un plauso alla Lega di Serie B che ha evitato il caos che regna invece al piano superiore. La Serie B allora va avanti e ci regala tanto calcio anche in questo periodo così complicato, di conseguenza la cosa migliore da fare per presentare i risultati Serie B è ricordare subito quali saranno gli incontri in programma oggi: alle ore 21.00 si giocheranno Cosenza Cittadella, Cremonese Empoli, Crotone Pisa, Livorno Frosinone, Perugia Benevento, Pordenone Juve Stabia, Salernitana Venezia e Trapani Entella. Per completare poi il quadro sia dei risultati sia della classifica di Serie B bisognerà attendere i due posticipi di mercoledì Ascoli Chievo e Spezia Pescara, che riguarderanno naturalmente Pescara e Ascoli, che domenica hanno dato vita all’unico posticipo del turno disputato nel weekend.

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA PER IL SECONDO POSTO

In primo piano nei risultati Serie B c’è naturalmente la lotta per il secondo posto, che sarà il principale tema d’interesse nell’ultima parte della stagione. Dato per scontato che il Benevento sarà promosso (autorizzati gli scongiuri da parte dei suoi tifosi, ma un crollo è ormai inimmaginabile), ecco che resta vivissima la lotta per l’altra promozione diretta. Il Frosinone grazie alla vittoria di sabato contro la Salernitana ha fatto uno scatto in avanti ed è ora a quota 46 punti, con il Crotone che insegue al terzo posto con 43 punti grazie al successo sul campo dell’Entella, mentre nella scorsa giornata hanno frenato Spezia, Cittadella e la stessa Salernitana. Oggi potrebbe essere una nuova giornata favorevole al Frosinone, che giocherà sul campo del fanalino di coda Livorno, anche se i toscani si sono rianimati vincendo in casa del Chievo e ora vogliono tenere viva la speranza salvezza. Insomma, ne vedremo delle belle…

RISULTATI SERIE B, 27^ GIORNATA

Ore 21.00

Cosenza Cittadella

Cremonese Empoli

Crotone Pisa

Livorno Frosinone

Perugia Benevento

Pordenone Juve Stabia

Salernitana Venezia

Trapani Entella

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 63

Frosinone 46

Crotone 43

Spezia 41

Cittadella 40

Salernitana, Pordenone 39

Chievo 37

Empoli 36

Entella, Pescara 35

Pisa, Perugia, Juve Stabia 33

Venezia 32

Ascoli 31

Cremonese 27

Cosenza 24

Trapani 21

Livorno 17



