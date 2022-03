RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: occhi su Cremonese-Brescia

RISULTATI SERIE B: OCCHI SU CREMONESE-BRESCIA

Naturalmente è Cremonese Brescia ad attirare l’attenzione nei risultati di Serie B per questo sabato. Un altro big match per i grigiorossi, che martedì hanno pareggiato contro il Benevento riuscendo a uscire indenni dal Vigorito e così tenendo in qualche modo il passo; il Brescia invece ha battuto il Perugia in rimonta, segnando due gol nel finale e approfittando dei 60 minuti in inferiorità numerica del Grifone.

Così, Cremonese e Brescia inseguono il Lecce; va detto che entrambe sono già state al comando della classifica di Serie B, la Cremonese ha una striscia aperta di 6 partite senza sconfitte iniziata curiosamente dopo il ko di Lecce, nel girone di ritorno sono 15 i punti raccolti dalla banda di Fabio Pecchia contro i 14 del Brescia, che la sua imbattibilità la fa durare da 11 giornate dopo aver perso in casa contro il Monza. A proposito, possiamo dire che il Brescia da primo in classifica ha vinto solo una volta, a Vicenza il 20 novembre; la Cremonese non ci è mai riuscita, una volta capolista (dopo il 3-1 al Parma) ma immediatamente spodestata con il pareggio di Perugia. Anche per questo sarà interessante scoprire come andrà a finire questo big match nei risultati di Serie B per la 28^ giornata… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE B: INIZIA LA 28^ GIORNATA

La 28^ giornata del campionato cadetto ci presenta un sabato 5 marzo davvero interessante per i risultati di Serie B. Si gioca pochi giorni dopo l’ennesimo turno infrasettimanale, che è stato il terzo consecutivo: un tour de force che, potremmo dire così, ha lasciato le cose com’erano in classifica visto che non si è creata quella spaccatura che qualcuno ipotizzava, anzi alcune big che erano attardate ne hanno approfittato per rifarsi sotto e adesso la corsa alla promozione diretta, comandata dal Lecce tornato al primo posto, si fa davvero interessante.

Il sabato, che sarà composto da cinque partite con inizio alle ore 14:00, ci presenta poi delle partite molto belle: intanto Cittadella Monza che è una sorta di sfida infinita tra due squadre con grandi ambizioni, ma poi anche Parma Reggina e, sicuramente, Cremonese Brescia (alle ore 16:15) che vale la promozione diretta e che potrebbe nuovamente cambiare lo scenario di classifica. Vedremo quello che succederà nei risultati di Serie B per la 28^ giornata, intanto noi possiamo fare qualche rapida analisi e considerazione sui temi legati alla partita.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque a una giornata davvero intensa per i risultati di Serie B. Come già detto siamo reduci dal turno infrasettimanale, che ci ha dato delle buone indicazioni: in testa hanno vinto Lecce e Brescia che non a caso occupano adesso le prime due posizioni della classifica, ma la Cremonese ha tenuto botta con un buon pareggio a Benevento e rimane lì, attaccata alla coppia di testa e con la possibilità di operare il sorpasso anche perché ospita le rondinelle, in una sfida diretta che diventa doppiamente importante per le due lombarde.

Anche il Pisa si è rilanciato, battendo 3-2 un Crotone che ormai è condannato alla Serie C come anche il Pordenone, proprio l’avversaria che oggi incrocia i nerazzurri toscani; ha invece perso altro terreno il Monza, che ultimamente fatica nel suo stadio e ha pareggiato contro il Parma, tutto sommato non deve recuperare troppo per la promozione diretta (anche se 6 punti non sono nemmeno pochissimi) ma ha davanti altre squadre agguerrite. Vedremo, perché per l’appunto queste cinque partite cui assisteremo oggi per i risultati di Serie B ci regaleranno sicuramente tanti spunti e una classifica certamente rinnovata, resta solo da capire in che modo…

RISULTATI SERIE B: 28^ GIORNATA

Ore 14:00 Cittadella Monza

Ore 14:00 Como Spal

Ore 14:00 Parma Reggina

Ore 14:00 Pordenone Pisa

Ore 16:15 Cremonese Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 52

Brescia 51

Cremonese 50

Pisa 49

Benevento 47

Monza 45

Frosinone 44

Cittadella, Ascoli 42

Perugia 41

Reggina 38

Como 36

Ternana 34

Parma 33

Spal 28

Alessandria 24

Cosenza 23

Vicenza 18

Crotone 15

Pordenone 12



