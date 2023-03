Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (28^ giornata)

RISULTATI SERIE B: UNA DOMENICA RICCA!

È tempo di una nuova puntata dedicata ai risultati di Serie B: dopo i due anticipi del sabato, la 28^ giornata ci propone una domenica 5 marzo ricca di partite, saranno infatti 7 i match che vivremo e che si giocheranno in contemporanea alle ore 15:00. Il calendario prevede oggi Ascoli Bari, Brescia Cagliari, Como Modena, Frosinone Venezia, Spal Cittadella, Sudtirol Perugia e Ternana Benevento; un programma atipico, perché solitamente la maggior parte delle gare viene disputata al sabato ma questa volta siamo reduci da un turno infrasettimanale che si è concluso mercoledì.

I risultati di Serie B dunque ci fanno compagnia con una nona di ritorno particolarmente interessante: a questo punto della stagione anche una classifica tradizionalmente corta come quella del campionato cadetto sta iniziando a sgranarsi, e al netto di un Frosinone sempre più primo e lanciato verso la promozione diretta ci sono altre squadre che stanno sistemando la loro situazione. Non ci resta che aspettare e affidarci ai campi per scoprire come evolverà lo scenario nei risultati di Serie B per questa domenica dedicata alla 28^ giornata…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Serie B previsti per questa domenica vedremo dunque all’opera il Frosinone, che dopo lo scivolone interno contro il Parma si è ripreso alla grande vincendo sul campo della Spal che, a proposito, è caduta all’ultimo posto in classifica in una situazione sempre più disperata. I ciociari possono allungare sul Bari che ha una trasferta ostica ad Ascoli (i marchigiani hanno fatto il blitz a Modena), aspettando il Genoa che giocherà il posticipo del lunedì contro un Cosenza tornato a credere almeno nella possibilità di raggiungere il playout.

In ascesa il sempre più sorprendente Sudtirol che ha nuovamente inguaiato il Benevento, a piccoli passi sta provando a salire di colpi il Cittadella che, come il Perugia che ha pareggiato in casa contro il Como, ha perso una bella occasione nel turno infrasettimanale non riuscendo a vincere al Tombolato contro il Brescia, che arrivava da sette sconfitte consecutive. Per il resto, staremo appunto a vedere: il Benevento potrebbe sfruttare la situazione burrascosa in casa Ternana per fare un colpo importante per la salvezza, ma i sanniti in questo momento hanno perso ogni punto di riferimento e comunque al Liberati prendersi i 3 punti sarà tutt’altro che semplice…

RISULTATI SERIE B: 28^ GIORNATA

ore 15:00 Ascoli Bari

ore 15:00 Brescia Cagliari

ore 15:00 Como Modena

ore 15:00 Frosinone Venezia

ore 15:00 Spal Cittadella

ore 15:00 Sudtirol Perugia

ore 15:00 Ternana Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 58

Genoa (-1) 47

Bari 46

Sudtirol 44

Reggina 43

Pisa 41

Parma 40

Palermo, Cagliari 38

Ascoli 36

Modena, Ternana 35

Cittadella 34

Como 32

Perugia 30

Venezia 29

Benevento 27

Brescia, Cosenza 26

Spal 25











