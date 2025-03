RISULTATI SERIE B, CLASSIFICHE: BIG MATCH A REGGIO EMILIA!

Non possiamo che partire da Sassuolo Pisa per parlare dei risultati Serie B che ci terranno compagnia sabato 1 marzo, siamo alla 28^ giornata e al Mapei Stadium si gioca il big match tra le prime due squadre della classifica. Naturalmente non la possiamo considerare una vera e propria sfida diretta, se non per la vittoria del campionato: in questo momento Sassuolo e Pisa, separate da cinque punti a favore dei neroverdi, sarebbero promosse a braccetto senza passare dai playoff, ma naturalmente bisogna considerare la pressione di uno Spezia che, anche se ha vistosamente rallentato, può ancora provare a sorpassarne una (i nerazzurri) per un incredibile ribaltone.

Diciamo allora che tra Fabio Grosso e Pippo Inzaghi si gioca una partita importante per non perdere l’occasione; il pareggio starebbe molto meglio al Sassuolo che manterrebbe inalterato il suo vantaggio, la squadra che deve guardarsi le spalle è sicuramente il Pisa che, d’altro canto, timbrando un colpo a Reggio Emilia avrebbe vinto entrambe le gare contro la capolista e farebbe un passo avanti forse determinante per ritrovare quella Serie A che gli manca da 34 anni. Adesso però mettiamoci comodi e stiamo a vedere cos’altro potrebbe succedere nel sabato dedicato ai risultati Serie B.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICHE: LA ZONA CALDA

Parlando dei risultati Serie B bisogna valutare anche lo scenario legato alla corsa per non retrocedere: nell’ultimo turno de campionato cadetto ci sono stati tanti pareggi nella zona calda della classifica, questo ha danneggiato soprattutto Cosenza e Mantova che invece hanno perso, ma ora rischia anche il Cittadella che sembrava in ripresa, ha perso due partite consecutive e ha appena un punto di vantaggio sui playout, dovendo anche affrontare una trasferta difficile contro la Juve Stabia, che arriva ferita all’appuntamento per la controversa sconfitta sul campo del Pisa, che le ha impedito di conservare il quarto posto.

La Salernitana, reduce dal pareggio contro il Frosinone, va a Cesena: i romagnoli vogliono blindare la qualificazione ai playoff e per questo non possono concedere sconti, per quanto riguarda i campani abbiamo 5 punti nelle ultime quattro partite e dunque qualcosa si è effettivamente mossa, ma la situazione rimane comunque molto delicata al pari di quella del Frosinone stesso, che invece non vince da tempo e non ha guadagnato troppo dai tre pareggi in serie, se non altro l’aver evitato la sconfitta per tre turni può essere un segnale importante di come la squadra abbia ancora intenzione di lottare. Tra poco per i risultati Serie B si gioca, e i campi esprimeranno i loro verdetti…

RISULTATI SERIE B: 28^ GIORNATA

Ore 15:00 Carrarese Cremonese

Ore 15:00 Cesena Salernitana

Ore 15:00 Frosinone Mantova

Ore 15:00 Juve Stabia Cittadella

Ore 17:15 Sassuolo Pisa

