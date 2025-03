RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DESTINI OPPOSTI IN CALABRIA

Le grandi emozioni dei risultati Serie B sono protagoniste anche oggi, domenica 2 marzo 2025, con quelli che sono ormai diventati i canonici quattro posticipi: siamo nella 28^ giornata e si comincia come di consueto alle ore 15:00, quando avremo in campo anche le due squadre calabresi che attraversano una stagione del tutto diversa. Il Catanzaro, già rivelazione dell’anno passato quando era neopromosso, si sta ripetendo: una settimana fa è andato a vincere a La Spezia e ha scavalcato la Cremonese al quarto posto in classifica, dunque potrebbe arrivare la qualificazione diretta alla semifinale playoff per poi rappresentare una mina vagante non da poco.

Il Cosenza invece è mestamente ultimo: quattro sconfitte nelle ultime cinque, diciamo che senza il -4 di penalizzazione le cose sarebbero diverse solo leggermente ma, naturalmente, i punti in meno sono un macigno perché, entrando nella 28^ giornata, erano otto le lunghezze da recuperare per andare a prendersi almeno lo spareggio. Oggi il Catanzaro ospita una Reggiana che deve guardarsi le spalle, il Cosenza va a Modena contro i canarini che credono fermamente nei playoff: due belle sfide nel contesto dei risultati Serie B che ovviamente ci presentano altri temi.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: “DERBY” DELLE SCONTENTE

Ecco, uno dei temi portanti nei risultati Serie B è quello di una partita tra due squadre scontente: anche in questo caso dobbiamo parlare di un contesto comunque differente, perché il Bari è comunque in zona playoff e arriva da una vittoria, ma sicuramente anche i galletti non stanno disputando il campionato che si aspettavano perché l’obiettivo rimane sempre quello di tornare in Serie A, se non altro rispetto alla salvezza conquistata al playout nell’ultimo campionato le cose sono sensibilmente migliorate, ma il Bari deve ancora fare il salto di qualità perché rimanere nelle prime otto sino alla fine della stagione regolare è tutt’altro che scontato.

La Sampdoria è passata da Andrea Pirlo ad Andrea Sottil e infine a Leonardo Semplici, ma il ritmo non l’ha mai trovato: questa volta la rincorsa fino ai playoff si dimostra molto più complicata, il pareggio contro il Sassuolo può aver dato un po’ di morale ma certamente non ha spostato gli equilibri della classifica, i blucerchiati sono rimasti nei pressi delle ultime cinque posizioni e dunque hanno bisogno di cogliere una vittoria che possa in qualche modo allontanare gli spettri dello spareggio per non retrocedere, vedremo allora se una di queste due big in “decadenza” riuscirà a centrare i tre punti nei risultati Serie B di oggi.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 28^ GIORNATA

Ore 15:00 Catanzaro Reggiana

Ore 15:00 Modena Cosenza

Ore 15:00 Palermo Brescia

Ore 17:15 Bari Sampdoria

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B