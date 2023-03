Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (29^ giornata)

RISULTATI SERIE B: PIATTO RICCO CON 7 PARTITE!

Sono sette le partite che sabato 11 marzo si giocano per i risultati di Serie B. Nel campionato cadetto siamo arrivati alla 29^ giornata con una situazione che più o meno è ancora tutta da definire; anticipato da Cagliari Ascoli, il turno prosegue oggi alle ore 14:00 con sei gare che saranno Benevento Como, Cittadella Palermo, Modena Pisa, Parma Sudtirol, Perugia Reggina e Venezia Brescia. Alle ore 16:15 spazio al canonico posticipo del sabato, che questa volta sarà anche spettacolare visto che stiamo parlando di Bari Frosinone.

Ecco, i ciociari: sono al momento 12 i punti di vantaggio sul Bari che li ospita al San Nicola, con una vittoria il Frosinone di Fabio Grosso (ex della partita) farebbe il passo sostanzialmente decisivo verso la promozione diretta ma deve stare attento, perché i galletti sono in forma e naturalmente in piena corsa verso lo stesso obiettivo, avendo solo un punto da recuperare al Genoa. Nei risultati di Serie B oggi si giocherà poi per altre lotte, vale a dire playoff e playout/retrocessione; vedremo come andrà in campo, e come cambierà la classifica…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci attende dunque un bel sabato dedicato ai risultati di Serie B, dove lo scenario continua a essere in evoluzione. Per avere un esempio basterebbe citare Sudtirol e Reggina: la matricola assoluta è partita malissimo ma con Pierpaolo Bisoli ha cambiato passo, continua a fare risultati ed è totalmente in corsa addirittura per una promozione diretta che sarebbe epocale, soprattutto se pensiamo appunto agli esordi e a quelle che erano le ambizioni degli altoatesini, che non andavano oltre una salvezza tranquilla che sulla carta si prevedeva sarebbe stata parecchio complicata.

La Reggina, corazzata di Serie B, a lungo ha mantenuto una posizione utile per l’immediato salto di categoria ma nel 2023 è clamorosamente e inaspettatamente entrata in crisi, non sa più vincere (lo ha fatto una sola volta nelle ultime sei) ed entra in questa 29^ giornata con il quinto posto in classifica, agganciata dal Pisa e con 4 punti di vantaggio sulla nona che a questo punto sono tutt’altro che confortanti. Insomma: le cose nei risultati di Serie B possono cambiare molto rapidamente, e questo potrebbe succedere anche oggi…

RISULTATI SERIE B: 29^ GIORNATA

ore 14:00 Benevento Como

ore 14:00 Cittadella Palermo

ore 14:00 Modena Pisa

ore 14:00 Parma Sudtirol

ore 14:00 Perugia Reggina

ore 14:00 Venezia Brescia

ore 16.15 Bari Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 61

Genoa (-1) 50

Bari 49

Sudtirol 47

Cagliari, Pisa, Reggina 42

Parma 40

Palermo 38

Ascoli, Ternana 36

Modena, Como 35

Cittadella 34

Perugia 30

Venezia 29

Spal, Benevento 28

Brescia 27

Cosenza 26











