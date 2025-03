RISULTATI SERIE B, CLASSIFICHE: BAGARRE PER I PLAYOFF!

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i risultati Serie B, quello di sabato 8 marzo 2025: viviamo le partite della 29^ giornata e, rispetto al calendario che potremmo definire tradizionale, raddoppia la fascia avremo due partite dopo la fascia delle ore 15:00 che come sempre sarà composta da quattro gare, ma questa volta a Sampdoria Palermo in programma alle 17:15 seguirà Brescia Cesena che si gioca alle ore 19:30. Fino a qui comunque siamo agli aggiornamenti sul calendario, adesso chiaramente bisognerà entrare nel merito di quello che davvero i risultati Serie B ci diranno: innanzitutto possiamo parlare della bagarre per la qualificazione ai playoff.

La classifica ci dice che forse solo lo Spezia, ancora in corsa per la promozione diretta, sia certo di avere un posto nelle prime otto della graduatoria, ed è anche vicino a prendersi direttamente la semifinale; le altre invece devono battagliare, basti notare che il Catanzaro che occupa la quarta posizione, e che oggi ha un’importantissima sfida diretta contro la Cremonese che lo segue ad un solo punto, ha solo cinque lunghezze di margine sul Bari, ottavo in compagnia del Palermo ma attualmente escluso dai playoff per aver perso al Barbera. Insomma, uno scenario davvero intrigante quello che ci fa compagnia ancora una volta con i risultati Serie B, cosa succederà ancora oggi?

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICHE: CHI RISCHIA IN CODA

Se la corsa ai playoff è animata, il duello per evitare la retrocessione nei risultati Serie B è più incandescente che mai: qui abbiamo la Salernitana penultima che, recuperando 4 punti, sarebbe salva senza nemmeno passare dagli spareggi, ma d’altro canto un Cittadella undicesimo in classifica che già al termine di questa 29^ giornata potrebbe ritrovarsi agganciata dal Sudtirol che oggi sarebbe costretto al playout, per di più ci sono tre squadre a 30 punti e solo una di queste giocherebbe lo spareggio. Situazione straordinaria, nella quale si rischia tantissimo: in questo scenario ha fatto bene il Frosinone che ha vinto una partita delicatissima settimana scorsa, ha perso il Mantova che ora è vicino alla retrocessione diretta.

In questa zona della classifica la delusione continua a essere la Sampdoria, che sembrava essersi rialzata e invece ha fatto due punti nelle ultime tre giornate, attenzione perché sui blucerchiati potrebbe influire anche la tensione portata da un ambiente che sperava decisamente di vivere un altro contesto nei risultati Serie B per questa stagione. Oggi la partita di Marassi contro il Palermo è delicatissima ma soprattutto vitale, lo è anche per i rosanero che possono ancora pensare di timbrare il quinto posto ma devono iniziare a rompere gli indugi, avendo vinto le ultime due partite sembrano averlo fatto ma ora serve il tris, vedremo se arriverà nei risultati Serie B.

RISULTATI SERIE B: 29^ GIORNATA

Ore 15:00 Carrarese Frosinone

Ore 15:00 Cremonese Catanzaro

Ore 15:00 Mantova Juve Stabia

Ore 15:00 Salernitana Modena

Ore 17:15 Sampdoria Palermo

Ore 19:30 Brescia Cesena

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 65

Pisa 57

Spezia 51

Catanzaro 43

Cremonese 42

Cesena 40

Juve Stabia 39

Palermo, Bari 38

Modena 35

Cittadella 33

Carrarese 32

Reggiana 31

Brescia, Sampdoria, Sudtirol 30

Mantova 29

Frosinone 27

Salernitana 26

Cosenza (-4) 22