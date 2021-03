RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La lotta per la promozione, diretta gol live score

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA PER LA PROMOZIONE

Si avvicina il momento dei risultati di Serie B per la 29^ giornata, e scorrendo la classifica prima del turno infrasettimanale è sicuramente interessante dare uno sguardo alla lotta per la promozione diretta, chiaramente la più interessante nel campionato cadetto. Abbiamo già ricordato come il fine settimana sia stato favorevole all’Empoli, che è volato a +6 su Monza e Salernitana: i granata hanno riagganciato i brianzoli mancando però il sorpasso, e adesso questa coppia ha una sola lunghezza di vantaggio su un ritrovato Lecce (almeno per il momento) e il Venezia che invece nel momento di fare il salto di qualità ha leggermente rallentato la sua marcia. A quota 44 troviamo il Cittadella, che grazie alla vittoria di sabato ha staccato la Spal e sorpassato il Chievo prendendosi il sesto posto; la corsa si fa su Monza e Salernitana e dunque anche gialloblu ed estensi (-5) sono a pieno titolo candidati alla promozione senza passare dai playoff, mentre Pisa e Frosinone sono chiaramente più staccate dovendo recuperare 10 lunghezze alle due squadre di cui sopra. Diciamo allora che la situazione si sta definendo, ma la soluzione dell’enigma è ancora distante… (agg. di Claudio Franceschini)

UN ALTRO TURNO INFRASETTIMANALE

Martedì 16 marzo sarà il momento di un altro turno infrasettimanale dedicato ai risultati di Serie B. Si gioca infatti la 29^ giornata, a sole 72 ore di distanza dagli impegni del fine settimana e dunque in un contesto ovviamente particolare. In attesa che si giochi, possiamo subito presentare il calendario delle sfide: si partirà alle ore 16:00 con Entella Cremonese, poi alle ore 17:00 avremo Cosenza Vicenza e Venezia Lecce che ci condurranno verso le partite che verranno disputate alle ore 19:00 e che saranno Brescia Reggina, Chievo Frosinone, Cittadella Salernitana, Empoli Pordenone e Monza Reggiana.

Pescara Ascoli chiuderà invece il programma alle ore 21:00; vedremo cosa cambierà nella classifica di Serie B dopo queste gare che come sempre si annunciano entusiasmanti, anche perché nel campionato cadetto c’è grande incertezza e anche le big, storia che abbiamo ripetuto soprattutto nelle ultime settimane, non riescono a imporre un ritmo con il quale andare in fuga sul resto della concorrenza, lasciando di conseguenza parecchie questioni in sospeso.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque andiamo a vedere in quale contesto si giochi per i risultati di Serie B della 29^ giornata. L’ultimo turno è stato favorevole all’Empoli, che vincendo a Vicenza ha prolungato la sua lunghissima striscia positiva e guadagnato punti sulle prime inseguitrici. Vale a dire il Monza, caduto a sorpresa sul campo della Reggina, e Salernitana e Venezia che non sono andate oltre un pareggio; anche per questo motivo certe avversarie che sperano ancora nella promozione diretta si sono fatte sotto, in particolare il Lecce che ha vinto la sfida diretta contro il Chievo e il Cittadella, tornato al successo casalingo. In coda i colpi li hanno battuti un po’ tutte ma Ascoli, Entella e Pescara hanno ottenuto un punto a testa, cosa che chiaramente non sposta particolarmente la loro classifica anche se dal punto di vista emotivo potrebbe esserci una bella spinta. Oggi ovviamente attenzione al match dell’Adriatico, con in palio punti pesantissimi; per la corsa ai playoff altra caduta pesante di un Frosinone che non sta trovando più ritmo e a questo punto rischia davvero tanto, tra le sorprese negative però possiamo inserire anche un deludente Pordenone – rispetto a quanto aveva fatto lo scorso anno.

RISULTATI SERIE B: 29^ GIORNATA

Ore 16:00 Entella Cremonese

Ore 17:00 Cosenza Vicenza

Ore 17:00 Venezia Lecce

Ore 19:00 Brescia Reggina

Ore 19:00 Chievo Frosinone

Ore 19:00 Cittadella Salernitana

Ore 19:00 Empoli Pordenone

Ore 19:00 Monza Reggiana

Ore 21:00 Pescara Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 53

Monza, Salernitana 47

Lecce, Venezia 46

Cittadella 44

Chievo, Spal 42

Pisa 40

Frosinone 37

Brescia, Reggina 36

Pordenone, Vicenza 34

Cremonese 32

Reggiana 28

Cosenza 27

Ascoli 24

Pescara 23

Entella 21



