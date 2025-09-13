Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle sei partite che si giocano sabato 13 settembre, valide per la 3^ giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: OGGI SEI PARTITE!

Sabato 13 settembre i risultati Serie B ci propongono le prime sei partite di quella che è la terza giornata: anche il campionato cadetto ha osservato il turno di stop per gli impegni delle nazionali e adesso torna a consegnarci un programma finalmente pomeridiano, dunque con le prime gare alle ore 15:00.

Si giocherà poi ancora alle ore 17:15 e alle ore 19:30, per un totale appunto di sei sfide che inevitabilmente disegneranno una classifica diversa. A proposito: si è spesso detto che i risultati Serie B portano in dote un campionato assolutamente equilibrato, e questo inizio di stagione ne è una perfetta sintesi.

Nessuna squadra è riuscita a vincere entrambe le sue partite: al comando delle operazioni troviamo ben otto compagini con 4 punti (dunque una vittoria e un pareggio), per il momento qui totale stasi tra le avversarie.

La terza giornata potrebbe cambiare qualcosa, certamente non avremo più un gruppone al comando ma sarà interessante scoprire quello che succederà nei risultati Serie B, tra sorprese e conferme ma anche delusioni per quanto sia complicato dare giudizi dopo appena 180 minuti di calcio. Noi in ogni caso siamo pronti a un altro capitolo di questo entusiasmante torneo cadetto…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SORPRESE E CONFERME

Sorprese, conferme e delusioni nei risultati Serie B: difficile parlare di una squadra che stia facendo meglio delle attese perché, appunto, non ce ne sono a punteggio pieno ma sicuramente possiamo dire che fa piacere trovare Carrarese e Sudtirol nel gruppetto delle prime, così come il Modena che l’anno scorso era partito bene per poi lentamente calare, mentre Frosinone, Monza, Palermo e Venezia sono anche leggermente sotto il par e, per quanto riguarda il Cesena, sapevamo già dal campionato passato che i romagnoli avrebbero potuto correre concretamente almeno per un posto nei playoff.

Tra le delusioni invece è inevitabile parlare della Sampdoria: l’incredibile salvezza agguantata a giugno scorso non ha per il momento dato il giusto scossone, Massimo Coda è diventato il miglior marcatore assoluto in Serie B ma la squadra blucerchiata fino a qui ha solo perso, ha segnato un solo gol e ha già la difesa peggiore del campionato, insieme al Pescara che condivide l’ultimo posto in classifica. Sampdoria oggi a Marassi contro il Cesena, turno interno anche per il Delfino che ospita il Venezia: per come stanno andando i risultati Serie B potrebbero arrivare altre due sconfitte, Massimo Donati e Vincenzo Vivarini rischiano già la panchina? Staremo a vedere…

RISULTATI SERIE B: 3^ GIORNATA

Ore 15:00 Juve Stabia Reggiana

Ore 15:00 Modena Bari

Ore 15:00 Padova Frosinone

Ore 15:00 Pescara Venezia

Ore 17:15 Catanzaro Carrarese

Ore 19:30 Sampdoria Cesena

CLASSIFICA SERIE B

Cesena, Sudtirol, Modena, Carrarese, Frosinone, Monza, Palermo, Venezia 4

Reggiana, Empoli, Mantova 3

Entella, Juve Stabia, Catanzaro 2

Bari, Avellino, Padova, Spezia 1

Pescara, Sampdoria 0