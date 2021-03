Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (30^ giornata)

RISULTATI SERIE B: ECCO LA 30^ GIORNATA!

Il quadro dei risultati di Serie B che fanno riferimento alla 30^ giornata è stato inaugurato con l’anticipo del venerdì Ascoli Cremonese, ma sabato 20 marzo ci saranno ben 7 partite a farci compagnia: torna dunque il calendario classico di un campionato cadetto che si sta rapidamente avvicinando alla conclusione della stagione regolare, ma che è ancora lontano dal fornirci i suoi primi verdetti anche se qualche squadra sembra ben avviata – o male, a seconda di quella che sia la corsa che sta affrontando.

Prima di analizzare i temi principali del turno e assistere alle partite, vediamo quale sia il programma del sabato: come sempre si partirà alle ore 14:00 e avremo Empoli Entella, Frosinone Lecce, Reggiana Cosenza e Vicenza Pescara. Alle ore 16:00 il primo posticipo sarà l’affascinante Monza Venezia, la chiusura di questo giorno sarà invece alle ore 18:00 con un altro match di cartello, vale a dire Spal Cittadella. Ora, vediamo cosa aspettarci…

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

L’ultima volta in cui abbiamo affrontato il tema dei risultati di Serie B c’era un turno infrasettimanale, che si è risolto in maniera abbastanza curiosa. Scorpacciata di gol negli anticipi e nel posticipo serale, ma le gare delle ore 19:00 sono state assolutamente avare di emozioni: dalla noia però è uscito un doppio successo per Empoli (sul filo di lana) e Monza (con cinismo, segnando di fatto in apertura e chiusura di match). In precedenza il Lecce si era imposto a Venezia al termine di 90 minuti entusiasmanti, riuscendo così a confermare il suo terzo posto in classifica: adesso queste tre squadre, che sulla carta erano anche le principali candidate alla promozione diretta, puntano il bersaglio grosso sapendo che saranno soprattutto gli impegni contro le piccole a tracciare la differenza tra salto di categoria immediato e necessità di disputare i playoff. Che potrebbero non essere centrati da Spal, Frosinone e Pordenone, le tre grandi delusioni di questo campionato; in rapida risalita abbiamo invece il Brescia e il Pisa che ora sperano davvero di arrivare alla post season, ma per vedere all’opera le rondinelle dovremo aspettare domenica…

RISULTATI SERIE B: 30^ GIORNATA

Ore 14:00 Empoli Entella

Ore 14:00 Frosinone Lecce

Ore 14:00 Reggiana Cosenza

Ore 14:00 Vicenza Pescara

Ore 16:00 Monza Venezia

Ore 18:00 Spal Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 56

Monza 50

Lecce 49

Salernitana 48

Venezia 46

Cittadella 45

Chievo 43

Spal 42

Pisa 40

Brescia 39

Frosinone 38

Cremonese, Reggina 36

Vicenza 35

Pordenone 34

Cosenza, Ascoli, Reggiana 28

Pescara 23

Entella 21



