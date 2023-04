Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: il Parma scavalca il Palermo! Live score

RISULTATI SERIE B: IL PARMA SORPASSA IL PALERMO

Terminati anche i secondi tempi, analizziamo quindi i risultati di Serie B più recenti e la situazione della classifica per questa 31^ giornata di campionato aspettando l’inizio delle gare delle 16.15. Al Tardini il Parma batte per 2 a 1 e scavalca il Palermo mentre l’Ascoli vince contro il Brescia al termine di uno spettacolare 4 a 3 casalingo. Successi interni pure per il Cosenza, 1 a 0 sul Pisa, ed il Venezia, che ha battuto il Como per 3 a 2. Pareggi per 1 a 1 infine per Cagliari-Sudtirol e Spal-Ternana. Tra poco andranno in scena Bari-Benevento e Perugia-Frosinone. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMI TEMPI

I primi tempi delle partite cominciate alle ore 14.00 si sono conclusi da qualche istante ed analizziamo quindi gli ultimi risultati di Serie B per questo sabato valido per la 31^ giornata in attesa delle gare in programma alle 16.15. Tre i pareggi per 1 a 1 finora per Ascoli-Brescia, Parma-Palermo e Venezia-Como. Sia il Cagliari che il Cosenza stanno invece conducendo per 1 a 0 rispettivamente contro Sudtirol e Pisa così come sta accadendo tra SPAL e Ternana. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PARTITE AL VIA!

Le partite che compongono il quadro dei risultati di Serie B per questo sabato stanno per farci compagnia. La Spal gioca una partita vitale contro la Ternana: partiti per arrivare ai playoff, gli estensi sono clamorosamente ultimi in classifica in compagnia del Brescia e rischiano quella che sarebbe una clamorosa retrocessione diretta in Serie C. Una sola vittoria in 10 partite, condite da sette sconfitte per un totale di 5 punti; sono invece 8 quelli messi insieme nel girone di ritorno, le vittorie contro Reggina e Cittadella sono le uniche arrivate e bisogna anche considerare che nei primi 11 turni del girone di andata la Spal aveva messo insieme 14 punti, perdendo tre volte.

Fuori casa il piatto piange: 2 vittorie e 12 punti, con 10 gol segnati a fronte di 20 subiti, dal colpo di Reggio Calabria la Spal ha perso cinque trasferte consecutive segnando appena due gol (contro Cagliari e Venezia) ma facendo particolarmente bene al Mazza la salvezza, o magari anche solo il playout, potrebbe comunque arrivare. Adesso noi ci mettiamo comodi perché finalmente questo sabato sta per cominciare, quindi lasciamo che a parlare siano i campi perché per i risultati di Serie B si comincia davvero a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LOTTA PLAYOFF

Parlando ancora dei risultati di Serie B bisogna chiaramente fare un focus sull’appassionante corsa ai playoff. Mancano 8 giornate, dunque 24 punti a disposizione: tecnicamente nessuna squadra è ancora certa di aver raggiunto la post season, ma è fatta per il Frosinone (se non sarà promosso direttamente) che è a +21 sul nono posto e chiaramente anche per il Genoa (+15 entrando in questa 31^ giornata, e ovviamente stesso discorso del Frosinone), mentre Sudtirol e Bari dovrebbero crollare per mancare l’accesso ai playoff, e al momento sarebbero direttamente in semifinale.

Dal quinto posto però è davvero possibile di tutto: Pisa e Cagliari hanno appena 4 punti sul Parma, di conseguenza Reggina e Palermo sono tutt’altro che sicure della loro qualificazione. Oltre ai ducali sperano Como e Ternana, a -3 dall’ottava posizione, il Modena che deve recuperare 4 punti ma anche Ascoli (-6) e Cittadella (-7); all’elenco possiamo aggiungere il Perugia, perché il Grifone ha una partita in meno e battendo la Reggina sarebbe virtualmente a 6 punti dalla zona playoff. I risultati di Serie B ci hanno abituati a incredibili sorprese, in otto giornate può davvero ancora succedere di tutti e dunque le partite di questo sabato saranno davvero importanti e interessanti in tal senso… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI OTTO PARTITE!

I risultati di Serie B tornano dopo la sosta per le nazionali: ieri sera Genoa Reggina ha inaugurato il programma della 31^ giornata, sabato 1 aprile invece assisteremo a otto partite mentre la decima, che chiuderà il turno, sarà Modena Cittadella in programma domenica. Andiamo subito a vedere il quadro delle partite: si comincia alle ore 14:00 quando si giocheranno Ascoli Brescia, Cagliari Sudtirol, Cosenza Pisa, Parma Palermo, Spal Ternana e Venezia Como. Oggi avremo due posticipi di Serie B alle ore 16:15, e nello specifico si tratterà di Bari Benevento e Perugia Frosinone.

Guardando i risultati di Serie B, abbiamo lasciato una situazione molto interessante: il Frosinone capolista ha ancora un bel margine sul terzo posto ma ha fatto un punto nelle ultime due partite e dunque deve stare attento a non calare troppo nel suo rendimento, Sudtirol e Bari sono eventualmente pronte ad approfittarne mentre vanno segnalate le grandi rincorse di Cagliari e Palermo che sono arrivate in zona playoff ma con Parma, Como e Ternana che possono credere nel ribaltone. Poi ovviamente l’appassionante lotta per non retrocedere: tra poche ore scopriremo come andranno le cose con i risultati di Serie B per la 31^ giornata…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

RISULTATI SERIE B: 31^ GIORNATA

ore 14:00 Ascoli Brescia 4-3 (19′ Listkowski, 42′ Mendes, 48′ Forte, 63′ Aye, 90’+2′ Caligara, 90’+5′ Marsura, 90’+10′ Bisoli)

ore 14:00 Cagliari Sudtirol 1-1 (30′ Lapadula, 86′ Larrivey)

ore 14:00 Cosenza Pisa 1-0 (43′ Nasti)

ore 14:00 Parma Palermo 2-1 (32′ Benedyczak, 41′ Soleri, 77′ Coulibaly)

ore 14:00 Spal Ternana 1-1 (4′ Moncini, 84′ Favilli)

ore 14:00 Venezia Como 3-2 (8′ Da Cunha, 45′ Candela, 48′ Milanese, 50′ Pohjanpalo, 90’+1′ Gabrielloni)

ore 16:15 Bari Benevento

ore 16:15 Perugia Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 62

Genoa (-1) 59

Sudtirol 52

Bari 50

Cagliari 46

Pisa 45

Parma 44

Reggina*, Palermo 42

Ternana 40

Como, Ascoli 39

Modena 38

Venezia 36

Cittadella, Cosenza 35

Perugia* 33

Benevento, Spal 29

Brescia 28











