RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SASSUOLO E PISA PER IL SOGNO!

Archiviata la sosta, ecco che i risultati Serie B tornano protagonisti del fine settimana: sabato 29 marzo, dopo l’anticipo di La Spezia, avremo sei partite a tenerci compagnia per proseguire la 31^ giornata, si partirà come sempre alle ore 15:00 ma stavolta ci saranno due “posticipi”, uno di questi particolarmente intrigante perché alle ore 19:30 si gioca Sassuolo Reggiana, una sorta di derby tra due squadre che condividono il Mapei Stadium a Reggio Emilia e soprattutto con un Sassuolo che cerca gli ultimi punti utili per festeggiare la promozione diretta, visto l’enorme vantaggio sullo Spezia ma anche sul Pisa, staccato di 9 punti.

A proposito dei toscani, anche Pippo Inzaghi sa che l’obiettivo può essere alla portata e si tratta di fare l’ultima volata verso il traguardo: oggi i risultati Serie B ci dicono che il Pisa gioca a Cosenza in quello che è quasi un testa-coda, i lupi sono ultimi in classifica e lo sarebbero anche al netto della penalizzazione, naturalmente il -4 complica terribilmente le cose e la retrocessione sembra ormai ad un passo. Tuttavia, mai dire mai: ora proviamo a scoprire altri temi interessanti che ci accompagneranno in questo lungo sabato dedicato ai risultati Serie B, perché lo scenario è davvero intrigante lanciandoci nella 31^ giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: GRADUATORIA CORTISSIMA

Non è una novità che i risultati Serie B propongano una classifica corta: il quadro è davvero interessante, basti pensare che il Bari ottavo in classifica, e attualmente ultima squadra qualificata ai playoff, rischia virtualmente di farsi agganciare dal Cittadella (che è a -7) che invece ha un solo punto di margine sulla zona playout, soprattutto c’è grande confusione tra la decima posizione del Modena e la sedicesima dei blucerchiati con appena 3 punti di differenza e sette squadre coinvolte. Del resto basterebbe notare come oggi il Sudtirol e il Frosinone sarebbero salvi, e gli altoatesini possano sperare nei playoff: poche settimane fa la loro situazione era drammatica.

Lo è diventata invece per il Brescia e soprattutto il Mantova, che si ritrova penultimo in compagnia della Salernitana: crollo verticale per i virgiliani che oggi ospitano proprio il Sudtirol, in una partita tra la squadra più in crisi e quella maggiormente in forma, al netto del Frosinone. Naturalmente poi bisogna anche valutare cosa farà una Sampdoria che clamorosamente sta rischiando di finire in Serie C per la prima volta nella sua storia: l’impegno di Marassi contro i ciociari in questo momento è delicatissimo e complicatissimo, il trend ci dice che il Frosinone è largamente favorito ma il fattore campo potrebbe fare la differenza a favore della squadra blucerchiata, tra poco scopriremo tutto quello che succederà con i risultati Serie B…

RISULTATI SERIE B: 31^ GIORNATA

ore 15:00 Cosenza Pisa

ore 15:00 Mantova Sudtirol

ore 15:00 Modena Catanzaro

ore 15:00 Sampdoria Frosinone

ore 17:15 Cremonese Cittadella

ore 19:30 Sassuolo Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 69

Pisa 60

Spezia 55

Cremonese 48

Catanzaro 46

Juve Stabia 43

Cesena 42

Bari 40

Palermo 39

Modena 35

Sudtirol 34

Carrarese, Frosinone, Cittadella 33

Reggiana, Sampdoria 32

Brescia 31

Mantova, Salernitana 30

Cosenza (-4) 25