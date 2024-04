Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (31^ giornata oggi lunedì 1 aprile 2024)

RISULTATI SERIE B: TUTTA LA 31^ GIORNATA OGGI!

Sarà un lunedì 1 aprile ricco di partite e spunti quello dedicato ai risultati di Serie B: dopo la sosta per le nazionali si torna a giocare e nel campionato cadetto siamo arrivati alla 31^ giornata, tutto il programma del turno è oggi in questo giorno di Pasquetta con il lunch match Modena Bari ad aprire le danze, poi sette partite alle ore 15:00 che saranno Como Sudtirol, Cosenza, Brescia, Lecco Cittadella, Parma Catanzaro, Pisa Palermo, Spezia Ascoli e Venezia Reggiana per andare a concludere con gli ultimi due match, Cremonese Feralpisalò alle ore 18:00 e Sampdoria Ternana alle ore 20:30.

Cosa dire allora di questo lunedì? I risultati di Serie B ci consegnano un Parma ormai sempre più vicino alla promozione diretta, i ducali hanno 9 punti di vantaggio sulla Cremonese che è terza in classifica e dunque hanno bisogno degli ultimi sforzi per coronare un grande percorso, visto che di fatto sono stati in testa dall’inizio alla fine. Alle spalle del Parma però la situazione si sta facendo davvero intrigante: il Venezia è secondo e sarebbe promosso, ma Cremonese e Como non mollano e da sotto stanno provando a recuperare terreno Palermo (soprattutto) e Catanzaro, dunque attenzione a quello che succederà in campo oggi per i risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B che stanno per farci compagnia questo lunedì ci raccontano altre storie, per esempio quella di un Cittadella che non sa più vincere ma se non altro ha pareggiato le ultime due partite e dunque in qualche modo ha ripreso fiato nella corsa ai playoff, anche se sarebbe fuori allo stato attuale della classifica. C’è poi anche da sottolineare come ormai il Lecco abbia un piede in Serie C, i bluceleste restano ultimi in classifica e la distanza che devono colmare per giocare anche solo il playout è di 10 punti, forse eccessiva per una squadra che ne ha fatti 21 in 30 giornate.

Questo anche perché davanti al Lecco le avversarie corrono o comunque muovono la classifica; la risalita di Spezia e Ternana potrebbe clamorosamente inguaiare il Bari, finalista playoff lo scorso anno e oggi con appena due punti di vantaggio sulla zona spareggio, dunque i galletti non possono sbagliare il lunch match sul campo di un Modena che è in calo ma può ancora sperare di andare a prendersi la qualificazione ai playoff. Tra poco scopriremo tutto, perché lasceremo la parola ai campi per questi intriganti risultati di Serie B che ci faranno compagnia il lunedì dell’Angelo.

RISULTATI SERIE B: 31^ GIORNATA

Ore 12:30 Modena Bari

Ore 15:00 Como Sudtirol

Ore 15:00 Cosenza Brescia

Ore 15:00 Lecco Cittadella

Ore 15:00 Parma Catanzaro

Ore 15:00 Pisa Palermo

Ore 15:00 Spezia Ascoli

Ore 15:00 Venezia Reggiana

Ore 18:00 Cremonese Feralpisalò

Ore 20:30 Sampdoria Ternana

CLASSIFICA SERIE B

Parma 65

Venezia 57

Cremonese 56

Como 55

Catanzaro, Palermo 49

Sampdoria (-2) 40

Brescia 39

Cittadella, Sudtirol 38

Modena, Pisa, Reggiana 37

Cosenza, Bari 34

Ternana 32

Spezia, Ascoli 31

Feralpisalò 27

Lecco 21











