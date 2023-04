RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: la rimonta del Cosenza, live score

RISULTATI SERIE B: LA RIMONTA

Nel presentare i risultati di Serie B per questo Lunedì dell’Angelo bisogna parlare in maniera approfondita del Cosenza: una squadra che è stata ultima in classifica, in maniera ininterrotta, tra fine dicembre e fine febbraio e che incredibilmente adesso vede la salvezza diretta. William Viali, subentrato a Davide Dionigi dopo il ko interno contro il Frosinone (era il 2 novembre), ha allenato in 20 partite e ha raccolto 24 punti: in precedenza il Cosenza ne aveva fatti 11 in altrettante gare, dunque abbiamo già un sensibile miglioramento ma la reale questione è che i lupi hanno saputo svoltare il 28 gennaio, quando hanno battuto il Parma.

Certo: da quel momento hanno comunque perso tre partite (Bari, Como e Genoa, le ultime due con pesanti rovesci) ma ne hanno anche vinte cinque tra cui il derby ribaltato negli ultimi minuti e le tre gare consecutive contro Spal, Frosinone e Pisa, tutte per 1-0. A proposito: una squadra che ha subito 47 gol in tutto il campionato di Serie B ha ottenuto sei clean sheet nelle ultime nove, in questo lasso di tempo ha fatto 14 punti e si è completamente rimessa in corsa. Oggi il Cosenza è ospite del Palermo, reduce dalla sconfitta di Parma: staremo a vedere se arriverà un’altra preziosa mattonella nella costruzione di un’incredibile salvezza… (agg. di Claudio Franceschini)

UN LUNEDÌ INTENSO!

I risultati di Serie B ci fanno compagnia lunedì 10 aprile: si gioca oggi la 32^ giornata, come da tradizione il campionato cadetto riposa nel corso della Settimana Santa ma scende in campo compatta per il Lunedì dell’Angelo. Avremo dunque dieci partite da seguire: alle ore 12:30 si parte con Benevento Spal, poi alle ore 15:00 avremo Brescia Ternana, Cittadella Parma, Frosinone Ascoli, Perugia Modena, Reggina Venezia e Sudtirol Bari. I due posticipi saranno Pisa Cagliari alle ore 18:00 e Palermo Cosenza alle ore 20:30, e sarà interessante vedere come cambierà una classifica che al momento ci presenta il Frosinone ancora al comando.

Per i ciociari, che hanno avuto una flessione nelle ultime settimane, è arrivato il tempo di stringere i cordoni della borsa e prendersi una promozione diretta ancora assolutamente vicina, visti i 10 punti di vantaggio sul Bari e il fatto che i galletti siano ospiti del Sudtirol quarto in classifica; anche il Genoa vuole ottenere la fuga giusta e definitiva, ma sui rossoblu va detto che non abbiamo ancora la certezza che la giustizia sportiva non decida di infliggere ulteriori penalizzazioni, cosa che ovviamente potrebbe cambiare lo scenario. Intanto vedremo cosa succederà con i risultati di Serie B nelle partite che si giocano per la 32^ giornata…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente l’analisi sui risultati di Serie B deve prendere in considerazione anche quello che succede in coda. Qui, si gioca una delicatissima Benevento Spal: clamoroso davvero pensare al fatto che le due squadre erano partite con propositi serissimi di promozione e adesso si ritrovano in una posizione di classifica che sancirebbe una retrocessione senza nemmeno passare dai playout. Se consideriamo poi che l’ultima squadra della graduatoria è il Brescia, il quadro è davvero completo: forse mai come in questa stagione non c’erano realtà che davvero fossero staccate dal resto del gruppo, ma è comunque incredibile che siano le tre sopra citate quelle negli ultimi tre posti.

I risultati di Serie B ci proporranno poi gli impegni delicati di un Cosenza reduce da tre vittorie consecutive (tra cui quella di Frosinone) e Perugia che ci crede ancora, le due squadre giocano rispettivamente contro Palermo in trasferta e Modena in casa. A rischiare tanto è anche il Cittadella: i veneti non son ancora per nulla al sicuro e oggi se la vedono al Tombolato contro un Parma che è finalmente entrato in zona playoff, e naturalmente non ha la minima intenzione di mollare un traguardo che lo scorso anno era stato invece mancato con grande delusione.

RISULTATI SERIE B: 32^ GIORNATA

Ore 12:30 Benevento Spal

Ore 15:00 Brescia Ternana

Ore 15:00 Cittadella Parma

Ore 15:00 Como Genoa

Ore 15:00 Frosinone Ascoli

Ore 15:00 Perugia Modena

Ore 15:00 Reggina Venezia

Ore 15:00 Sudtirol Bari

Ore 18:00 Pisa Cagliari

Ore 20:30 Palermo Cosenza

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 63

Genoa (-1) 59

Bari 53

Sudtirol 52

Cagliari 46

Pisa 45

Parma 44

Reggina, Palermo 42

Ternana 40

Modena, Ascoli, Como 39

Venezia, Cittadella 36

Cosenza 35

Perugia 34

Benevento, Spal 29

Brescia 28











