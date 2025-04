RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL PISA VEDE IL TRAGUARDO!

Eccoci a un appuntamento molto interessante con i risultati Serie B: in questo spazio parliamo delle sei partite che si giocano sabato 5 aprile e sono valide per la 32^ giornata del campionato cadetto, che ha già fornito il suo primo verdetto e cioè la promozione diretta del Sassuolo, che non è ancora aritmetica ma per la quale è ormai solo questione di tempo, tanto che potrebbe arrivare domani. Restano dunque da stabilire gli altri esiti della stagione: il Pisa oggi ha una grande occasione, la partita casalinga contro il Modena rappresenta uno degli ultimi gradini che la squadra toscana deve salire per tornare finalmente in Serie A, spezzando un’attesa durata 34 anni.

Abbiamo poi, nei risultati Serie B, una Juve Stabia che punta alla qualificazione immediata in semifinale: dopo aver vinto a Cesena, nella sfida tra le due sorprendenti neopromosse, le vespe hanno agganciato il Catanzaro al quinto posto ma sono anche a una partita di distanza dalla quarta posizione della Cremonese, quindi giustamente ci possono credere e nel derby campano contro la Salernitana, che è penultima in classifica, partono ampiamente favorite anche se i risultati Serie B ci hanno detto spesso e volentieri che le sorprese possono sempre essere dietro l’angolo, saranno i campi a dirci come andranno le cose tra poco.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: RISCHIANO IN TANTE

Se nei risultati Serie B Pisa e Juve Stabia sono in alta classifica, ci sono oggi tante squadre che rischiano: è decisamente in calo il trend di Brescia e Mantova che si affrontano al Rigamonti, in questo momento i virgiliani sarebbero costretti a giocare l ospareggio mentre le rondinelle sarebbero salve, ma la distanza del Brescia dal quintultimo posto è di un solo punto e questa posizione è occupata proprio dal Mantova, che dunque con una vittoria esterna opererebbe il sorpasso ma, tutto sommato, potrebbe anche accontentarsi di un pareggio così da rimanere a un passo dal ribaltone, sempre che gli altri risultati Serie B siano positivi.

Abbiamo per esempio detto della Salernitana che rischia seriamente la seconda retrocessione consecutiva ritrovandosi così in Serie C, ma attenzione anche al Cittadella e al Sudtirol che hanno gli stessi punti del Brescia, sono in casa ma hanno impegni non esattamente semplici. In particolar modo gli altoatesini che ospitano il Cesena, ma Fabrizio Castori (grande ex) è lanciatissimo sia pure avendo perso settimana scorsa, mentre il Cittadella se la deve vedere con una Carrarese che di riffa o di raffa rimane al sicuro ma deve tornare a guardarsi le spalle, con i playoff che invece si sono allontanati rimanendo comunque una possibilità. Abbiamo insomma tanta carne al fuoco nel sabato dedicato alla 32^ giornata, restiamo in attesa dei risultati Serie B con queste intriganti sei partite.

RISULTATI SERIE B: 32^ GIORNATA

Ore 15:00 Brescia Mantova

Ore 15:00 Cittadella Carrarese

Ore 15:00 Frosinone Cosenza

Ore 15:00 Sudtirol Cesena

Ore 17:15 Pisa Modena

Ore 19:30 Juve Stabia Salernitana

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 72

Pisa 63

Spezia 55

Cremonese 49

Catanzaro, Juve Stabia 46

Palermo, Cesena 42

Bari 40

Modena 38

Carrarese, Frosinone 36

Brescia, Sudtirol, Cittadella 34

Mantova 33

Sampdoria, Reggiana 32

Salernitana 30

Cosenza (-4) 25