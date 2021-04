RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La grande striscia del Lecce, diretta gol live score

RISULTATI SERIE B: LA GRANDE STRISCIA DEL LECCE

Tra le squadre impegnate in questo sabato per i risultati di Serie B, quella del momento è chiaramente il Lecce: per Eugenio Corini quella di Pisa (targata come sempre Massimo Coda, 21 gol nel torneo di cui è capocannoniere) è stata la sesta vittoria consecutiva, una striscia iniziata il 7 marzo sul campo della Reggiana e che ha poi portato in dote i successi contro Chievo, Venezia, Frosinone e Salernitana, con un totale di 17 gol segnati e appena 4 subiti. Lecce che è anche imbattuto da 11 turni, ovvero da quando aveva perso in casa contro l’Ascoli, e che in questo lasso di tempo ha messo insieme 8 successi e 3 pareggi; finalmente i salentini hanno trovato il ritmo giusto e nel girone di ritorno, dove hanno timbrato 28 punti in 13 uscite, hanno viaggiato molto più velocemente di tutta la concorrenza che si sta giocando la promozione diretta in Serie A. La squadra è arrivata a -1 dall’Empoli entrando in questa giornata, anche se i toscani come detto devono recuperare due partite; la corsa va ora fatta su Salernitana e Monza, che come abbiamo già visto saranno in campo oggi e dunque saranno marcate a distanza. (agg. di Claudio Franceschini)

SI GIOCA LA 33^ GIORNATA

Sabato 10 aprile i risultati di Serie B ci faranno compagnia con sei partite: il calendario è quello della 33^ giornata, di cui possiamo subito andare a vedere il contesto. Si parte alle ore 14:00, come di consueto: vivremo in questa fascia oraria Ascoli Monza, Brescia Pescara, Cremonese Pordenone, Entella Salernitana e Lecce Spal, mentre alle ore 16:00 ci sarà il posticipo Frosinone Cittadella. Il campionato cadetto è stato impegnato due volte a cavallo della Pasqua, dando una forte accelerata al cammino che porterà alla conclusione della stagione regolare.

Sarà poi tempo di vivere i playoff e i playout ma siamo ancora abbastanza lontani dalla soluzione di tutti gli enigmi, perché ci sono partite che devono essere recuperate e dunque non possiamo ancora tracciare un quadro davvero completo della situazione. Di certo però possiamo analizzare, mentre aspettiamo che per i risultati di Serie B si torni a giocare, quali possano essere i temi principali legati alle partite della 33^ giornata, ipotizzando come potrebbero andare le cose sul campo.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie B che tra poco ci forniranno il quadro della 33^ giornata bisogna dire che ormai per l’Empoli la promozione diretta sembra cosa fatta, anche se i toscani devono recuperare due partite e potrebbero lasciare per strada punti importanti. Delle squadre di classifica alta impegnate oggi, bisognerà valutare attentamente cosa sarà in grado di fare un Lecce che ha trovato il ritmo giusto e adesso viaggia davvero a gonfie vele, la Salernitana continua a tenere botta mentre hanno fortemente rallentato la Spal e soprattutto il Monza, e contando che gli estensi sono al Via del Mare la loro situazione si fa particolarmente complessa. Per la salvezza, l’Ascoli può approfittare del calo brianzolo per ottenere una vittoria che sarebbe molto importante ma dovrà anche chiedere una mano alla Cremonese che ospita un Pordenone a +6 (e con una partita in meno rispetto ai marchigiani), francamente per l’Entella la situazione è compromessa e, anche se la matematica dice che la salvezza diretta sarebbe possibile, l’orizzonte biancazzurro non può che essere quello di provare a prendersi un posto nei playoff, ma anche in questo caso ci sono 9 punti di distanza…

RISULTATI SERIE B: 33^ GIORNATA

Ore 14:00 Ascoli Monza

Ore 14:00 Brescia Pescara

Ore 14:00 Cremonese Pordenone

Ore 14:00 Entella Salernitana

Ore 14:00 Lecce Spal

Ore 16:00 Frosinone Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 59

Lecce 58

Salernitana 54

Monza 52

Venezia 50

Spal 47

Cittadella 46

Chievo 45

Brescia 43

Vicenza, Reggina 41

Pisa 40

Cremonese, Frosinone 39

Pordenone 37

Cosenza 32

Ascoli, Reggiana 31

Pescara 27

Entella 22



