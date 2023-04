RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: la lotta promozione, live score

RISULTATI SERIE B: PER LA PROMOZIONE

Interessante il quadro dei risultati di Serie B che ci parla della corsa per la promozione: virtualmente in corsa, con 18 punti a disposizione, restano tante squadre ma realisticamente a giocarsi le ultime speranze di salita diretta in Serie A sono in quattro per due posti. Già il Sudtirol, che ha perso in maniera beffarda la sfida diretta contro il Bari, è leggermente tagliato fuori: gli altoatesini devono recuperare 8 punti al Genoa, non tantissimi ma i rossoblu stanno viaggiando con le marce alte.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: a Palermo sfida senza reti! Live score

Il Bari invece ci crede davvero, essendo riuscito a mantenere le sue 4 lunghezze di ritardo dallo stesso Genoa; il Frosinone forse non si può ancora dire del tutto tranquillo, se oggi dovesse perdere e vivere contemporaneamente le vittorie delle due rivali avrebbe 3 e 7 punti di margine, poi certamente potrebbe amministrare ma la pressione e la paura di mancare un obiettivo avuto in mano per tutto il campionato potrebbero giocare una differenza importante. Chiaramente bisognerà vedere quello che succederà sui campi, e non solo: ricordiamo che il Genoa ha un punto di penalizzazione, c’è anche la possibilità che nelle prossime settimane questa sanzione aumenti cambiando decisamente tutto lo scenario… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: il Parma scavalca il Palermo! Live score

SABATO CON OTTO PARTITE!

Sono otto le partite che sabato 15 aprile ci faranno compagnia con i risultati di Serie B: si gioca la 33^ giornata, che è stata aperta dal posticipo del venerdì sera e si chiuderà con una sola gara la domenica. Come sempre, il programma del sabato dedicato ai risultati di Serie B inizia alle ore 14:00, le partite nel primo pomeriggio sono sette e tra queste possiamo dire spicchi soprattutto Genoa Perugia, anche se la classifica del Grifone umbro è decisamente pericolante e gli obiettivi delle due società storiche e a caccia di un posto al sole sono ancora molto diversi.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: Cagliari, poker al Granillo ed è quinto!

Il posticipo delle ore 16:15 è invece l’affascinante Cagliari Frosinone: la capolista cerca l’allungo giusto per andare a prendersi la Serie A direttamente e senza passare dai playoff, ma Claudio Ranieri è una vecchia volpe che ha riportato gli isolani tra le prime otto e poi nella griglia degli spareggi potrebbe decisamente stupire. Non ci resta che aspettare i verdetti del campo, ma la 33^ giornata del campionato cadetto deve comunque essere analizzata e quindi prima che si giochi proviamo ad addentrarci più in profondità nei risultati di Serie B studiando anche la classifica del torneo.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B ci propongono oggi sette partite molto interessanti. Abbiamo detto di Frosinone e Genoa, in realtà una bella occasione oggi ce l’ha il Bari che, sfruttando la complicata trasferta dei ciociari, potrebbe diminuire il distacco dalla capolista che al momento è di 10 punti, ma ovviamente anche i galletti (la cui corsa è sul Genoa, comunque) devono stare attenti a non sottovalutare un Como che nelle ultime giornate è tornato in corsa per un posto nei playoff, per quanto sia difficile.

Se invece parliamo di coda e zona playout/retrocessione, sono davvero drammatiche Cosenza Cittadella e Spal Brescia: i lupi e le rondinelle stanno risalendo la corrente e ora sperano, anche gli estensi hanno vinto una partita fondamentale contro il Benevento ma sarebbero comunque retrocessi insieme allo stesso Brescia. Il Cittadella non riesce davvero a fare il salto di qualità e rischia tantissimo: al San Vito e al Mazza sono in palio punti pesantissimi, i risultati di Serie B ci diranno tra poco chi se li andrà a prendere…

RISULTATI SERIE B: 33^ GIORNATA

ore 14:00 Ascoli Sudtirol

ore 14:00 Bari Como

ore 14:00 Benevento Reggina

ore 14:00 Cosenza Cittadella

ore 14:00 Genoa Perugia

ore 14:00 Spal Brescia

ore 14:00 Venezia Palermo

ore 16:15 Cagliari Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 66

Genoa (-1) 60

Bari 56

Sudtirol 52

Reggina, Parma 48

Cagliari 47

Pisa 46

Palermo, Modena 43

Como, Ternana 40

Ascoli 39

Venezia, Cittadella, Cosenza 36

Perugia 34

Spal 32

Brescia 31

Benevento 29











© RIPRODUZIONE RISERVATA