RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL SASSUOLO CI RIPROVA!

I risultati Serie B che stanno per tenerci compagnia questo sabato 12 aprile riguardano sei partite che sono valide per la 33^ giornata: sempre più vicini alla conclusione della stagione regolare, dobbiamo dire che oggi il Sassuolo potrebbe prendersi un bel pezzo di promozione diretta che eventualmente diventerebbe aritmetica domani sera, bisognerà infatti aspettare il risultato dello Spezia (impegnato a Mantova) ma intanto per la prima in classifica c’è il secondo match point a disposizione, dopo aver sprecato il primo con la rocambolesca sconfitta di Palermo i neroverdi ci riprovano nel derby di Modena.

Diretta/ Bari Palermo (risultato finale 2-1): Simici decisivo (Serie B, 11 aprile 2025)

Attenzione al destino, perché dodici anni fa il Sassuolo aveva dominato il campionato cadetto giocando le sue partite casalinghe proprio al Braglia; attenzione anche al Modena, che arriva dalle vittorie contro Catanzaro e Pisa e dunque sembra aver svoltato almeno in questo piccolo slot dei risultati Serie B, ora il terzo big match per i canarini che non sono affatto lontani dalla zona playoff e dunque possono concretamente provarci, allo stesso modo creando un dispiacere a un Sassuolo cui comunque sembra rimasto solo il dubbio su quando aprire la festa per il ritorno immediato in Serie A.

Risultati Serie B, classifica/ loSpezia ha battuto la Samp Diretta gol live score (6 aprile 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: BRESCIA E SAMPDORIA SUL FILO

Vola il Sassuolo, crollano due big: i risultati Serie B ci dicono che Brescia e Sampdoria sono in zona retrocessione, per le rondinelle è stato un calo vertiginoso per il momento culminato nella sconfitta interna contro il Mantova, che ha portato i virgiliani a operare il sorpasso in classifica in un finale tremendo, nel quale gli ospiti hanno sbagliato un rigore per poi segnare la rete della vittoria in pieno recupero, appena dopo che al Brescia era stato annullato il gol che sarebbe valso tre punti pesantissimi. Oggi il calendario fornisce ai lombardi una bella occasione: la trasferta di Cosenza, contro una squadra semi-condannata alla retrocessione diretta.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La Juve mette KO la Salernitana! Diretta gol live score (oggi 5 aprile 2025)

La Sampdoria invece ospita il Cittadella, ma ormai le certezze sono andate: ennesimo cambio di allenatore a Bogliasco, vittoria che manca da una vita e necessità di guardare gli altri risultati, per esempio quello della Reggiana che a oggi avrebbe lo spareggio garantito grazie al vantaggio nella doppia sfida diretta. I granata sono al Mapei Stadium contro un Pisa lanciato verso la promozione e che deve riscattare la sconfitta casalinga contro il Modena: ci sono i presupposti perché la Sampdoria si riprenda ed eviti guai peggiori, ma questo finale di stagione nei risultati Serie B sarà davvero incandescente.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite, 33^ giornata (oggi 12 aprile 2025)

RISULTATI SERIE B: 33^ GIORNATA

Ore 15:00 Carrarese Catanzaro

Ore 15:00 Cosenza Brescia

Ore 15:00 Reggiana Pisa

Ore 15:00 Salernitana Sudtirol

Ore 17:15 Sampdoria Cittadella

Ore 19:30 Modena Sassuolo

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 72

Pisa 63

Spezia 58

Cremonese 52

Juve Stabia 49

Catanzaro 47

Palermo 45

Cesena 43

Bari, Modena 41

Carrarese, Frosinone 37

Mantova 36

Sudtirol, Cittadella 35

Brescia 34

Reggiana, Sampdoria 32

Salernitana 30

Cosenza (-4) 26