Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (33^ giornata)

Per i risultati Serie B ci attende un altro venerdì ricco di partite, gol ed emozioni. In questa ripartenza dopo la pausa forzata per il Coronavirus, è proprio il venerdì il giorno d’elezione per il campionato di Serie B (insieme al lunedì in quelle settimane che prevedono il doppio turno) e abbiamo ormai imparato a conoscere il programma, con un anticipo nel tardo pomeriggio e poi una ricchissima prima serata con le altre nove partite. Siamo ormai giunti alla trentatreesima giornata, il che significa che i risultati di Serie B sono sempre più importanti, dal momento che si avvicina il momento dei verdetti decisivi, oltre alla promozione in Serie A del Benevento che è già stata sancita con enorme anticipo. Ricordiamo allora tutte le partite della 33^ giornata di Serie B con i rispettivi orari: si comincerà alle ore 18.45 con l’anticipo Juve Stabia Entella, mentre alle ore 21.00 ecco il fischio d’inizio per Ascoli Salernitana, Benevento Venezia, Chievo Trapani, Cittadella Crotone, Empoli Frosinone, Livorno Cremonese, Pescara Perugia, Pordenone Pisa e Spezia Cosenza. Con i risultati che arriveranno, quale nuovo aspetto avrà la classifica di Serie B?

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA SALVEZZA

Parlando dei risultati Serie B, appare chiaro come regni ancora l’incertezza ad appena sei giornate dalla fine della stagione regolare. Esaminiamo ad esempio la situazione in coda: il Livorno fanalino di coda è virtualmente spacciato, ma per il resto tutto è ancora possibile. Il Trapani nella scorsa giornata ha scavalcato il Cosenza: siciliani e calabresi ad oggi sarebbero retrocessi, ma sono ancora vicini a chi li precede e quindi non hanno ancora perso le speranze di salvarsi. A partire da quota 36 punti poi inizia una zona davvero fitta di squadre racchiuse in pochissimi punti, che non possono di certo dirsi tranquille: il colpaccio dell’Ascoli a Cosenza è servito ai marchigiani per agganciare i campani e oggi queste due squadre si giocherebbero l’ultimo posto utile per la salvezza ai playout, ma appena un punto più su c’è la pericolante Cremonese (37) e non navigano in buone acque nemmeno squadre come Venezia e Pescara a 39 punti oppure il Perugia, a quota 40. Un po’ d’attenzione ancora pure per l’Entella, che comunque con 42 punti dovrebbe stare sereno, ma solo dall’Empoli la tranquillità è totale: a quel punto però siamo già in zona playoff…

RISULTATI SERIE B, 33^ GIORNATA

ore 18.45

Juve Stabia Entella

ore 21.00

Ascoli Salernitana

Benevento Venezia

Chievo Trapani

Cittadella Crotone

Empoli Frosinone

Livorno Cremonese

Pescara Perugia

Pordenone Pisa

Spezia Cosenza

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 76

Crotone 55

Pordenone, Cittadella 52

Frosinone 51

Spezia 50

Salernitana 47

Chievo, Pisa 46

Empoli 45

Entella 42

Perugia 40

Pescara, Venezia 39

Cremonese 37

Ascoli, Juve Stabia 36

Trapani (-1) 32

Cosenza 31

Livorno 21



© RIPRODUZIONE RISERVATA