RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: tutti in campo, si gioca! Live score

RISULTATI SERIE B: PARTITE AL VIA!

Finalmente siamo arrivati al via delle partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Serie B. Un incubo per il Benevento, ultimo in classifica: i sanniti non conoscono la Serie C dal 2016, si chiamava ancora Lega Pro e la squadra allenata da Gaetano Auteri, pur penalizzata di un punto, aveva vinto il girone C con 5 lunghezze di vantaggio sul Foggia di Roberto De Zerbi, mettendo poi alle sue spalle Lecce, Casertana e Cosenza. Da quel momento sappiamo come sono andate le cose: altra promozione e approdo in Serie A per la prima volta nella storia, retrocessione – con De Zerbi che in panchina aveva preso il posto di Marco Baroni – e nuovo salto di categoria nel 2020 grazie a un campionato dominato sotto la guida di Pippo Inzaghi.

Ancora una volta poi il Benevento è retrocesso immediatamente; l’anno scorso ha mancato la promozione, quest’anno si pensava se la potesse giocare allo stesso modo e invece, clamorosamente, si ritrova ultimo in classifica con un tourbillon di allenatori (Fabio Caserta, Fabio Cannavaro, Roberto Stellone e ora Andrea Agostinelli) che non ha portato ad alcun salto di qualità. La trasferta di Palermo è un’altra delle tante finali che il Benevento dovrà giocare da qui al termine della stagione: vedremo come andranno le cose, nel frattempo però spazio a quello che succederà nelle partite delle ore 14:00 che finalmente sono dietro l’angolo, per i risultati di Serie B si può davvero iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LA CAPOLISTA

Nel quadro dei risultati di Serie B bisogna analizzare la situazione del Frosinone: abbiamo detto che la sua promozione diretta è in dubbio, a dire il vero la situazione dei ciociari non è certo così complessa. I punti di vantaggio sul Bari terzo in classifica sono ancora 10; quelli a disposizione sono 15, la doppia sfida diretta è a favore della capolista e questo significa che nelle ultime cinque giornate al Frosinone basterebbe raccogliere 5 punti per festeggiare, indipendentemente dal Genoa che potrebbe anche operare il sorpasso al primo posto.

Quali sono le gare che attendono il Frosinone? Oggi in casa contro il Sudtirol; al Benito Stirpe i ciociari ospiteranno anche Reggina e Genoa, mentre le trasferte saranno quelle contro Pisa e Ternana. Insomma: un calendario certamente non semplice anche perché nerazzurri e rossoverdi potrebbero ancora essere in corsa per un posto nei playoff (così come la Reggina, penalizzata) e il Genoa giocarsi all’ultimo la promozione diretta, ma il vantaggio del Frosinone è comunque ampio e, battendo oggi un Sudtirol che arriva da due sconfitte, per Grosso e la sua banda sarebbe sostanzialmente fatta. Staremo a vedere cosa succederà sui campi… (agg. di Claudio Franceschini)

UN ALTRO SABATO INTENSO!

Sono sette le partite che sabato 22 aprile ci faranno compagnia con i risultati di Serie B: si gioca per la 34^ giornata, ci stiamo sensibilmente avvicinando alla conclusione della stagione regolare e dobbiamo scoprire ancora ogni singolo verdetto, perché anche quello che appariva più certo non lo è davvero più. Come sempre si inizia a giocare alle ore 14:00, i primi match saranno Cittadella Genoa, Como Ascoli, Frosinone Sudtirol, Modena Spal, Parma Cagliari e Perugia Cosenza. Alle ore 16:15, anche qui come da tradizione, quello che possiamo considerare il primo posticipo: si tratta di Palermo Benevento.

Il Frosinone continua a comandare la classifica di Serie B, ma ha perso molto smalto e dunque ora rischia concretamente di farsi riassorbire; scopriremo domani cosa farà il Bari, intanto ha una bella occasione il Genoa che continua a volare e potrebbe anche pensare di operare il sorpasso al primo posto. Pensando invece alla lotta per non retrocedere, è delicatissima Perugia Cosenza con il Grifone che, dopo la rimonta, si è piantato e rischia di tornare nuovamente in una zona che sancirebbe la retrocessione diretta. Non resta quindi che aspettare per stabilire cosa ci diranno i campi per quanto riguarda i risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci apprestiamo dunque a vivere un sabato intenso per i risultati di Serie B. Il Frosinone rischia parecchio: la capolista guidata da Fabio Grosso ha dominato il campionato cadetto e la sua promozione diretta appariva certa, adesso invece le cose sono cambiate e il Bari ha una grande occasione per rifarsi sotto. Al Benito Stirpe arriva il Sudtirol: forse è troppo tardi per gli altoatesini, che hanno perso le ultime due partite e dunque si sono staccati dalle prime tre della classifica, certi (più o meno) di giocare i playoff e di avere un’altra occasione per rendere reale il loro grande sogno di conoscere la Serie A.

Tra le altre partite, il Benevento sta vivendo un incubo e potrebbe definitivamente affondare a Palermo, anche se i rosanero sono in una fase di flessione dopo aver rimontato fino a tornare a sperare nei playoff. Delicata per la zona della post season anche Como Ascoli, mentre il Cittadella non può sbagliare ma ospita quel Genoa di cui abbiamo già parlato; poi occhio alla Spal, che vuole evitare la retrocessione ma ha una partita tutt’altro che semplice sul campo del Modena, che nonostante tutto resta in corsa per entrare nelle prime otto. I risultati di Serie B stanno realmente per farci compagnia, tra poco quindi potremo passare la parola ai campi coinvolti questo sabato e metterci finalmente comodi…

RISULTATI SERIE B: 34^ GIORNATA

LIVE Cittadella Genoa 0-0

LIVE Como Ascoli 0-0

LIVE Frosinone Südtirol 0-0

LIVE Modena SPAL 0-0

LIVE Parma Cagliari 0-0

LIVE Perugia Cosenza 0-0

ore 16:15 Palermo Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 67

Genoa (-1) 63

Bari 57

Sudtirol 52

Cagliari, Parma 48

Pisa, Reggina (-3) 46

Modena, Palermo, Ternana 43

Ascoli 42

Como 41

Venezia 39

Cittadella, Cosenza 37

Brescia 35

Perugia 34

Spal 33

Benevento 30











