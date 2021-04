Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (34^ giornata)

RISULTATI SERIE B: ECCO LA 34^ GIORNATA

I risultati di Serie B ci preparano a un’intensa 34^ giornata: aperta dall’anticipo Spal Ascoli, si esaurirà interamente sabato 17 aprile con inizio dei match alle ore 14:00 e un’ultima sfida, Pordenone Frosinone, che chiuderà il programma alle ore 18:00. Un piatto dunque ricchissimo per un campionato entusiasmante, che deve ancora definire tutti i suoi verdetti di classifica: alcuni a dire il vero sembrano segnati (l’Entella, oggi in campo a Pescara in un drammatico scontro tra le ultime due della classifica, ha più di un piede in Serie C e sa già che nella migliore delle ipotesi giocherà il playout) ma in generale la situazione è ancora in totale via di definizione, come del resto è sempre accaduto nelle ultime stagioni.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: Venezia a valanga, è quarto!

Ecco allora perché dobbiamo osservare con attenzione quello che succederà sui vari campi: i risultati di Serie B stanno per tornare a farci compagnia e noi non vediamo l’ora di scoprire quale sarà l’esito delle nove partite che sfileranno oggi secondo il calendario, per una classifica che, nonostante manchino 5 turni alla conclusione della stagione regolare, potrebbe ancora essere stravolta in maniera importante regalandoci degli esiti a sorpresa… ora, presentiamo i temi principali del turno.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Monza e Lecce finiscono ko!

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Serie B attesi oggi, le due squadre che vanno in cerca di riscatto sono sicuramente Lecce e Monza: entrambe battute nell’ultimo turno, con la differenza che i salentini avevano strappato andando a prendersi il secondo posto in classifica e lo hanno confermato nonostante tutto – pur mancando il vero esame di maturità – mentre i brianzoli non vincono da tre turni e sono stati fermati da avversarie la cui classifica è decisamente peggiore. Gli investimenti di Silvio Berlusconi e il lavoro di calciomercato di Adriano Galliani rischiano insomma di non pagare dazio; oggi le avversarie di Lecce e Monza sono rispettivamente Vicenza (in trasferta) e Cremonese (in casa), ancora squadre che lottano per ben altri obiettivi. Pronte ad approfittare di un ulteriore stop c’è soprattutto la Salernitana, che si è ripresa alla grande e nella scorsa giornata si è totalmente rimessa in corsa per un posto in Serie A senza passare dai playoff; in coda come detto l’Entella è spacciata salvo miracoli, mentre il Pescara ha più di una possibilità a patto che non perda punti sanguinosi, a cominciare dalla sfida ai liguri di oggi pomeriggio. Vedremo allora quali saranno i verdetti dei campi per i risultati di Serie B…

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: pareggio a Ferrara! Live score

RISULTATI SERIE B: 34^ GIORNATA

Ore 14:00 Empoli Brescia

Ore 14:00 Monza Cremonese

Ore 14:00 Pescara Entella

Ore 14:00 Pisa Cosenza

Ore 14:00 Reggina Reggiana

Ore 14:00 Salernitana Venezia

Ore 14:00 Vicenza Lecce

Ore 15:00 Cittadella Chievo

Ore 18:00 Pordenone Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 63

Lecce 58

Salernitana 57

Venezia 53

Monza 52

Spal 50

Chievo 48

Cittadella 47

Brescia, Reggina 44

Cremonese 43

Vicenza 41

Pisa, Frosinone 40

Ascoli, Pordenone 37

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

Entella 22



© RIPRODUZIONE RISERVATA