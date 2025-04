RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL PISA VOLA!

Nelle cinque partite del pomeriggio, i risultati Serie B ci hanno fornito soprattutto la vittoria per 1-2 del Pisa a Brescia, un successo che avvicina ancora di più i nerazzurri toscani al traguardo della promozione, che ormai è davvero vicino per Pippo Inzaghi nella classifica di Serie B. Un’altra vittoria per 1-2 in trasferta è quella del Modena a Bari, che rimescola le carte in zona playoff, obiettivo ormai dichiarato anche per i canarini.

Per il resto invece ci sono state tre affermazioni casalinghe: 1-0 per la Carrarese contro la Sampdoria, 2-1 della Reggiana contro il Cittadella e 3-1 in Salernitana Cosenza. Risultati che sono stati importanti soprattutto per la lotta salvezza, dove respira la Reggiana, che aggancia Sampdoria e Cittadella, mentre sarebbe al momento fuori dai guai (ma per un solo punto) la Salernitana, con il Cosenza che invece sembra ormai rassegnato. Alle ore 18.00 si tornerà in campo per i risultati Serie B con il derby lombardo Cremonese Mantova! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PAREGGIO A FROSINONE!

I risultati Serie B per questo venerdì festivo si sono aperti con il pareggio 2-2 nel lunch match Frosinone Spezia, con Bohinen autore per i ciociari di una doppietta nel primo tempo che aveva portato per due volte in vantaggio il Frosinone, per lo Spezia ecco invece i gol di Bandinelli per il primo pareggio e di Francesco Pio Esposito per il definitivo pareggio al 75’ minuto di gioco.

Con questo pareggio il Frosinone sale a 38 punti nella classifica del campionato di Serie B, un pochino più vicino alla salvezza che però è ancora da conquistare considerata la grande bagarre in quelle zone, mentre per lo Spezia si tocca quota 59 punti, il che significa che il secondo posto è sempre più difficile da raggiungere. Alle ore 15.00 abbiamo però altre cinque partite, ci sono ancora tantissime emozioni per i risultati Serie B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

Eccoci in compagnia dei risultati Serie B per questo venerdì, la classifica del campionato cadetto sta iniziando a sgranarsi ma è ancora parecchio ingarbugliata. Possiamo considerare il Cosenza virtualmente retrocesso, sappiamo del Sassuolo già promosso in Serie A e a breve potrebbe e dovrebbe essere il turno del Pisa; già sicuro di un posto nei playoff lo Spezia, ad un passo la qualificazione della Cremonese mentre la Juve Stabia dovrà ancora stringere leggermente i denti, per non parlare poi di Catanzaro, Palermo e Bari che in questo momento sarebbero le ultime qualificate, ma con il Cesena che ha gli stessi punti.

In decima posizione a soli tre punti dall’ottava troviamo il Modena, poi certamente se la possono giocare Carrarese e Frosinone ma qui entriamo già in una zona di classifica nella quale bisogna guardarsi le spalle: marmiferi e ciociari hanno appena tre punti sul quartetto a quota 35, con due di queste squadre salve e due costrette allo spareggio, e tutte a +2 sulla terzultima posizione che significherebbe retrocessione diretta. Sarà allora una 35^ giornata intensissima e importantissima anche per le sfide dirette previste dal calendario, dunque mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi perché ci siamo davvero, per i risultati Serie B si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

PISA PER IL SOGNO!

Parlando dei risultati Serie B per le partite di venerdì 25 aprile bisogna dire che siamo nel corso della 35^ giornata, ma che in realtà le squadre impegnate nel campionato cadetto ne hanno giocate 33: infatti, come ben noto, il lunedì dell’Angelo è stato interamente posticipato a causa della morte di Papa Francesco ma, a differenza di quanto avvenuto con la Serie A e la Serie C, la Lega B ha deciso di spostare tutta la 34^ giornata a metà maggio, di conseguenza questa 35^ giornata che comincia oggi – e che si concluderà con i due posticipi del sabato – sarà disputata in realtà come trentaquattresimo turno a tutti gli effetti.

Possiamo dire del calendario, che prevede Frosinone Spezia come lunch match delle ore 12:30 e poi due posticipi con Cesena Sassuolo a chiudere il venerdì alle ore 20:30, tra le cinque partite in programma alle ore 15:00 spicca Brescia Pisa, i toscani sognano la promozione diretta che in ogni caso non potranno festeggiare oggi mancando poi ancora quattro giornate, ma che possono sensibilmente avvicinare tenendo conto del atto che lo Spezia rischia parecchio al Benito Stirpe, contro un Frosinone che ha dimostrato nei risultati Serie B di essere in palla e di potersi incredibilmente salvare, esito per nulla scontato per come si era messa la stagione.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: PROGRAMMA RICCHISSIMO

Il programma dei risultati Serie B per venerdì 25 aprile è molto ricco, la situazione naturalmente è quella di cui avevamo discusso in occasione delle gare del lunedì poi posticipate ma sono diverse le partite del giorno, dunque possiamo ad esempio verificare una sorta di derby tra Cremonese e Mantova con i grigiorossi che vogliono blindare la loro qualificazione diretta alle semifinali dei playoff, ma devono stare attenti perché i virgiliani sono in forte crescita e arrivano dalla vittoria di Brescia poi corroborata dal pareggio in recupero contro lo Spezia, partita non semplice per una Cremonese che deve stare attenta al fiato sul collo di Juve Stabia e Catanzaro.

Entrambe giocheranno domani, per il momento interessante scoprire se farà un bel passo avanti il Cesena che può sfruttare la pancia piena del Sassuolo, già aritmeticamente promosso in Serie A, spera anche il Bari che, battendo il Modena, può togliersi di dosso una pericolosa rivale per la griglia della post season e in questo senso da valutare anche le ultime speranze della Carrarese che, dovendosi guardare le spalle, può comunque prolungare le speranze di playoff in una gara fondamentale contro la Sampdoria, che ha vinto nell’esordio di Alberico Evani come allenatore ma è ancora assolutamente pericolante in classifica. Tanti ingredienti nei risultati Serie B di oggi, non resta che lasciar parlare i campi per scoprire cosa succederà.

RISULTATI SERIE B: 35^ GIORNATA

Ore 12:30 Frosinone Spezia 2-2

Ore 15:00 Bari Modena 1-2

Ore 15:00 Brescia Pisa 1-2

Ore 15:00 Carrarese Sampdoria 1-0

Ore 15:00 Reggiana Cittadella 2-1

Ore 15:00 Salernitana Cosenza 3-1

Ore 18:00 Cremonese Mantova 0-0

Ore 20:30 Cesena Sassuolo

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B