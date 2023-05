RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: l’incubo del Benevento, live score

RISULTATI SERIE B: INCUBO SANNITA

I risultati di Serie B ci dicono che oggi il Benevento potrebbe essere aritmeticamente retrocesso in Serie C. Un verdetto clamoroso: i sanniti hanno giocato due campionati recenti in Serie A (2017-2018 e 2020-2021) e anche quest’anno partivano con propositi di promozione, ma si ritrovano ultimi in classifica e a -6 dalla possibilità di salvarsi subito così come di giocare almeno il playout. La corsa va fatta sul terzetto Brescia-Cittadella-Cosenza: il Benevento oggi gioca proprio al Tombolato, mancando la vittoria avrebbe comunque il vantaggio della doppia sfida diretta (all’andata ha vinto 1-0) che è pari con il Brescia ma a sfavore per quanto riguarda l’incrocio con il Cosenza.

In caso di sconfitta a Cittadella, il Benevento sarebbe certo di dover giocare il playout: a quel punto la retrocessione arriverebbe qualora il Cosenza non perdesse contro il Venezia e domani il Brescia prendesse almeno un punto a Parma, con il pareggio diciamo che il Benevento potrebbe sperare di agganciare il Cittadella nelle ultime due giornate ma sarebbe comunque durissima (ma dipenderà in questo caso dagli altri risultati di Serie B). Forse possiamo dire già oggi che i sanniti siano una delle squadre retrocesse in Serie B, ma la speranza è l’ultima a morire… (agg. di Claudio Franceschini)

SARÀ IL GIORNO DEL GENOA?

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia sabato 6 maggio, con la 36^ giornata: Perugia Cagliari è stato l’anticipo del venerdì, oggi vanno in scena otto partite – sette alle ore 14:00, una come di consueto alle ore 16:15 – con la coda della domenica che prevede Parma Brescia. Lunedì abbiamo conosciuto il primo verdetto: il Frosinone è promosso in Serie A con tre turni di anticipo, finalmente tagliando lo striscione di un traguardo che da parecchio era considerato scontato, ma non si avvicinava sensibilmente a causa di un forte calo nei risultati dei ciociari.

Con il Frosinone in Serie A abbiamo da definire tutti gli altri verdetti della stagione: oggi potrebbe arrivare la seconda promozione (il Genoa) ma anche la retrocessione diretta del Benevento, che si trova ad un passo dal baratro e ormai vede lontani anche i playout. Si tratta di aspettare qualche ora per scoprire cosa ci diranno i campi, ma naturalmente mancando 270 minuti al termine della stagione regolare ogni singola partita diventa importante; dunque adesso facciamo un rapido excursus attraverso i temi principali che i risultati di Serie B del sabato potrebbero portarci in dote, sarà certamente una giornata molto intensa…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo dunque detto che i risultati di Serie B potrebbero regalarci la promozione del Genoa: il Grifone, sempre che non arrivino altri punti di penalizzazione (sappiamo cosa è successo in Serie C), ha bisogno d vincere in casa contro l’Ascoli e allo stesso tempo che non lo faccia il Bari (a Modena), i 6 punti di vantaggio non basterebbero perché all’ultima giornata il calendario prevede proprio Genoa Bari. Diciamo però che alla squadra di Alberto Gilardino bastano 4 punti in tre giornate: se non sarà oggi la promozione diretta dovrebbe comunque arrivare, lasciando le altre squadre a contendersi il terzo pass per la Serie A attraverso i playoff.

A proposito: Bari, Sudtirol, Parma e Cagliari sono sicuri di giocarli (da vedere poi chi andrà direttamente in semifinale), poi è grande bagarre perché già tra Pisa, Reggina e Ascoli (tutte a 46 punti) solo in due ci arriveranno, una lunghezza sotto troviamo Palermo e Venezia mentre a quota 44 abbiamo il Modena, e anche Como e Ternana (-3 dall’ottavo posto) sono in piena corsa. Dunque, otto squadre per due posti: i risultati di Serie B ci regaleranno grandi emozioni, come detto praticamente su ogni singolo campo si gioca per qualcosa…

RISULTATI SERIE B: 36^ GIORNATA

Ore 14:00 Cittadella Benevento

Ore 14:00 Cosenza Venezia

Ore 14:00 Genoa Ascoli

Ore 14:00 Modena Bari

Ore 14:00 Pisa Frosinone

Ore 14:00 Reggina Como

Ore 14:00 Ternana Sudtirol

Ore 16:15 Palermo Spal

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 71

Genoa (-1) 67

Bari 61

Sudtirol, Cagliari 54

Parma 52

Pisa, Ascoli 46

Venezia, Palermo 45

Modena 44

Como, Ternana 43

Reggina (-7) 42

Cittadella, Brescia, Cosenza 38

Perugia 36

Spal 35

Benevento 32











