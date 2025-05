RISULTATI SERIE B: IL PISA PREPARA LA FESTA!

Eccoci con altri risultati Serie B: il campionato cadetto in questo caso stringe i tempi, possiamo dire così, e torna in campo giovedì 1 maggio – sfruttando il giorno di festa – con la sua 36^ giornata, ma sarà in campo anche nel weekend e bisogna ricordare che i turni per chiudere la stagione regolare sono quattro, perché la giornata in programma il lunedì dell’Angelo è stata posticipata a causa della morte di Papa Francesco, e si deve recuperare. Avremo dieci partite oggi nei risultati Serie B, a cominciare da Juve Stabia Catanzaro che è il lunch match (ore 12:30): prepara la festa il Pisa, cui mancano 4 punti per festeggiare la promozione diretta.

Risultati Serie B, classifica/ Vincono Sudtirol e Palermo! Diretta gol live score (oggi 27 aprile 2025)

Curiosamente i toscani ospitano il Frosinone, la squadra che nell’ultimo turno ha fermato la corsa dello Spezia avvicinando Pippo Inzaghi all’obiettivo; oggi sarà promozione se il Pisa vincerà e i liguri del grande ex Luca D’Angelo mancheranno il successo interno contro la Salernitana che, grazie a due vittorie consecutive, in questo momento sarebbe salva in maniera abbastanza incredibile, visto che fino a poche settimane fa era in tutt’altra condizione. Andiamo dunque a presentare i risultati Serie B nel dettaglio, parlando anche degli altri temi di interesse all’interno del giovedì.

Risultati Serie B, classifica/ Il Sassuolo vince ancora! Diretta gol live score (oggi 25 aprile 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: TANTE SITUAZIONI DA CHIARIRE

Dunque per i risultati Serie B siamo vicini a una 36^ giornata davvero intrigante, perché tante situazioni sono ancora in via di definizione: la lotta ai playoff per esempio è caldissima e, almeno aritmeticamente, la post season la potrebbe centrare anche il gruppetto delle terzultime in classifica. Più realisticamente, di quelle che al momento sono fuori dalle prime otto possiamo considerare, oltre a due tra Bari, Modena e Cesena per cui conterebbe la classifica avulsa, Carrarese e Frosinone come serie candidate ai playoff, anche se in quattro giornate non sarà semplice recuperare le distanze.

DIRETTA/ Cremonese Mantova (risultato finale 4-2): De Luca ne fa due! (Serie B, 25 aprile 2025)

Il Palermo intanto potrebbe escludere gli altoatesini dalla corsa battendoli al Renzo Barbera, il calendario potrebbe favorire il Cesena anche se la trasferta di Mantova non è immediata, sicuramente lo fa con il Bari che, al San Vito, deve riscattare la sconfitta interna contro il Modena, che rischia di essere pesante, e incrocia i lupi ultimi in classifica e sempre più condannati alla retrocessione diretta. A tale proposito parleremo dopo della lotta per evitare la Serie C con annesso playout, intanto andiamo a presentare l’elenco delle partite di questa 36^ giornata che sta arrivando a farci compagnia con i risultati Serie B, e naturalmente anche la classifica del campionato.

RISULTATI SERIE B: 36^ GIORNATA

Ore 12:30 Juve Stabia Catanzaro

Ore 15:00 Cosenza Bari

Ore 15:00 Mantova Cesena

Ore 15:00 Modena Reggiana

Ore 15:00 Palermo Sudtirol

Ore 15:00 Pisa Frosinone

Ore 15:00 Sampdoria Cremonese

Ore 15:00 Spezia Salernitana

Ore 17:15 Cittadella Brescia

Ore 19:30 Sassuolo Carrarese

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 78

Pisa 69

Spezia 60

Cremonese 56

Juve Stabia 50

Palermo, Catanzaro 48

Bari, Modena, Cesena 44

Carrarese 41

Frosinone 39

Sudtirol 38

Mantova 37

Salernitana 36

Brescia, Sampdoria, Reggiana, Cittadella 35

Cosenza (-4) 27