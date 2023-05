RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: focus sulla corsa playoff, live score

RISULTATI SERIE B: LA CORSA AI PLAYOFF

Parlando dei risultati di Serie B, andiamo a fare un focus sulla corsa ai playoff. Come noto i posti disponibili sono sei, due di questi (terza e quarta piazza) portano direttamente alle semifinali. Con Frosinone e Genoa promosse in Serie A, possiamo ufficialmente dire che Bari, Sudtirol, Parma e Cagliari sono quattro squadre che giocheranno la post season con vista sulla terza promozione in Serie A; di queste, i galletti hanno la certezza aritmetica di essere già in semifinale e quasi sicuri (visto il +5 sul Sudtirol) di affrontare la vincente tra sesta e settima, che a oggi sono Cagliari e Palermo.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Palermo in zona play-off

Gli altoatesini invece pescherebbero quinta o ottava, vale a dire una tra Parma e Pisa; tuttavia i toscani hanno gli stessi punti di Venezia e Ascoli e dunque, esattamente come il Palermo che ha appena due lunghezze in più, rischiano di rimanere fuori dai playoff. Chi spera tra le altre? Certamente la Reggina (47 punti) che senza la penalizzazione sarebbe sostanzialmente qualificata; e il Modena a -1 dall’ottavo posto. A -3 troviamo Como e Ternana: insomma, abbiamo otto squadre in lotta per due posti, il finale nei risultati di Serie B sarà entusiasmante… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score: il Venezia asfalta il Modena!

ALTRI VERDETTI IN ARRIVO?

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie B, e nel campionato cadetto siamo realmente ad un passo dalla definizione della situazione: la 37^ giornata si gioca interamente sabato 13 maggio, con nove partite che inizieranno alle ore 14:00 e il posticipo Frosinone Genoa che avrà luogo alle ore 16:15. Al Benito Stirpe si incrociano le due squadre che hanno già centrato la promozione diretta, e che dunque faranno festa congiunta; per tutte le altre ci sarà invece da sudare per andare a caccia dei rispettivi obiettivi, siano essi l’aggancio ai playoff o la salvezza.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: la Spal agguanta il pari! Live score

A tale proposito, possiamo dire che alcune squadre hanno già risolto la loro corsa al traguardo più vicino e immediato – per dirla così – altre si apprestano a vivere due finali in queste ultime due giornate di stagione regolare, qualche verdetto del resto potrebbe arrivare già oggi. Non ci resta dunque, mentre aspettiamo che questo sabato dedicato ai risultati di Serie B prenda il via – che fare luce sulla situazione di classifica nelle varie zone, analizzando lo scenario come si presenta in questo momento e come potrebbe cambiare dopo le dieci partite di oggi.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B ci hanno detto fino a questo momento di come Frosinone e Genoa siano salite in Serie A: festeggiano dunque due campioni del mondo come Fabio Grosso e Alberto Gilardino, che erano insieme 17 anni fa in Germania e sono entrati nella storia in quella storica semifinale (Grosso con il gol che ha sbloccato la partita, Gilardino con l’assist per il raddoppio di Del Piero), adesso entrambi arrivano in Serie A ma bisognerà vedere se saranno confermati dalle rispettive società, intanto il Genoa potrebbe fare uno scherzetto al Frosinone provando a strappare la vittoria di un campionato che i ciociari hanno dominato in lungo e in largo.

Per quanto riguarda il fondo della classifica, la situazione del Benevento è drammatica: i sanniti non sono retrocessi aritmeticamente perché domenica scorsa il Brescia ha perso a Parma, le rondinelle hanno 6 punti di vantaggio e la doppia sfida diretta è pari (reciproco 1-0 casalingo), il Benevento ha una differenza reti migliore e dunque centrerebbe il playoff vincendo oggi e nel prossimo turno e con due contemporanee sconfitte del Brescia. Scenario certamente difficile, però non impossibile: intanto, vedremo cosa succederà oggi nei risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: 37^ GIORNATA

ore 14:00 Ascoli Cosenza

ore 14:00 Bari Reggina

ore 14:00 Benevento Modena

ore 14:00 Cagliari Palermo

ore 14:00 Como Ternana

ore 14:00 Spal Parma

ore 14:00 Sudtirol Cittadella

ore 14:00 Venezia Perugia

ore 16:15 Frosinone Genoa

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 74

Genoa (-1) 70

Bari 62

Sudtirol 57

Parma (-1) 54

Palermo 48

Reggina (-5) 47

Ascoli, Pisa, Venezia 46

Modena 45

Como, Ternana 43

Cittadella 41

Cosenza 39

Brescia 38

Perugia 36

Spal 35

Benevento 32











© RIPRODUZIONE RISERVATA