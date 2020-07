Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (37^ giornata)

I risultati Serie B oggi saranno protagonisti assoluti con una serata davvero da non perdere: siamo infatti giunti alla trentasettesima giornata, la penultima della stagione regolare, con tantissimi verdetti ancora da stabilire. Il Crotone si è preso il secondo posto e con esso la promozione matematica al pari del Benevento; sul fondo invece è ormai condannato il Livorno, ma dal terzo al penultimo posto le distanze sono talmente ridotte che sia per i playoff sia per la lotta salvezza nulla è ancora deciso. La classifica di Serie B dunque è estremamente compatta e ogni punto potrebbe fare la differenza: ecco allora che i risultati Serie B attesi stasera dalla 37^ giornata potrebbero essere davvero decisivi. Vige la contemporaneità totale, le dieci partite avranno inizio tutte alle ore 21.00 e saranno: Benevento Chievo, Cittadella Venezia, Crotone Frosinone, Empoli Cosenza, Juve Stabia Cremonese, Perugia Trapani, Pescara Livorno, Pisa Ascoli, Pordenone Salernitana e Spezia Entella.

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA PLAYOFF

I risultati Serie B di questa sera ci aiuteranno ad esempio a capire qualcosa in più sulla lotta playoff, al momento intricatissima anche perché tutte le concorrenti sembrano essersi bloccate. Ad esempio, venerdì sera le sei squadre dal terzo all’ottavo posto hanno raccolto la miseria di due pareggi e quattro sconfitte. Ne ha fatto le spese soprattutto il Pisa, che era ottavo ed è stato scavalcato dall’Empoli, vittorioso al pari del Chievo: toscani e veneti dunque sono tornati pienamente in gioco, ma è chiaro che qualcuno potrebbe pagare questo andamento così lento. L’esempio perfetto è il Cittadella, che si è infilato in un tunnel con cinque sconfitte consecutive, ma è ancora in zona playoff grazie ai rallentamenti altrui: nulla dunque è perduto, a patto naturalmente di tornare a muovere la classifica. Ricordiamo che il terzo e il quarto posto permettono di evitare il primo turno e danno il fattore campo anche in seguito: qualcuno riuscirà a insidiare Spezia e Pordenone per queste due posizioni?

RISULTATI SERIE B, 37^ GIORNATA

Ore 21.00

Benevento Chievo

Cittadella Venezia

Crotone Frosinone

Empoli Cosenza

Juve Stabia Cremonese

Perugia Trapani

Pescara Livorno

Pisa Ascoli

Pordenone Salernitana

Spezia Entella

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 83

Crotone 65

Spezia 57

Pordenone 56

Frosinone 53

Cittadella 52

Salernitana, Empoli 51

Chievo, Pisa 50

Entella, Venezia 47

Ascoli 46

Cremonese, Perugia 45

Pescara 42

Juve Stabia 41

Cosenza 40

Trapani (-2) 38

Livorno 21



© RIPRODUZIONE RISERVATA