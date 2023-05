RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: la lotta salvezza, live score

RISULTATI SERIE B: PER LA SALVEZZA

I risultati di Serie B per la 38^ giornata ci dicono che solo due squadre sono coinvolte nella corsa per evitare la retrocessione diretta. Quasi incredibilmente è ad un passo dal playout il Brescia, che con Daniele Gastaldello ha fatto punti importanti e messo sotto di sé il Perugia, per contro calato vistosamente dopo un bello stint e ora appeso ad un sottilissimo filo di speranza. Il Brescia ha 3 punti di vantaggio: in caso di pareggio lombardo o mancata vittoria umbra il Perugia sarebbe retrocesso in Serie C, l’unico appiglio resta la doppia sfida diretta che, per differenza reti, è a favore della squadra allenata da Fabrizio Castori che fa valere il roboante 4-0 del Renato Curi, nella partita di ritorno (all’andata il Brescia aveva vinto 2-1, e quel gol segnato nel finale adesso pesa tantissimo).

Il Perugia sfida in casa il Benevento, che è già retrocesso: chiaramente un’occasione da non mancare per il Grifone, anche perché il Brescia va a Palermo sul campo di una squadra che deve ancora garantirsi la qualificazione ai playoff. Insomma: la classifica dice Brescia, ma i risultati di Serie B per questa sera sembrerebbero indicare un vantaggio del Perugia. I due campi forniranno le loro risposte… (agg. di Claudio Franceschini)

SI DECIDE TUTTO!

Ci siamo: i risultati di Serie B per la 38^ giornata riguardano l’ultima giornata della stagione regolare, in programma alle ore 20:30 di venerdì 19 maggio. Si gioca in contemporanea, come noto: bisogna ancora stabilire gli ultimi verdetti in un campionato davvero lungo e appassionante. Per il momento sappiamo che Frosinone e Genoa hanno conquistato la promozione in Serie A e i ciociari hanno anche vinto aritmeticamente il torneo; per contro, clamorosamente, Spal e Benevento sono retrocesse in Serie C rappresentando una tremenda delusione.

Da definire dunque chi si qualificherà ai playoff, quale sarà la terza squadra retrocessa e quali due compagini invece dovranno giocare lo spareggio per evitare di scendere in terza divisione; i risultati di Serie B ci proporranno un venerdì sera intenso ed entusiasmante, con le notizie che inevitabilmente si rincorreranno da campo a campo. Aspettando di scoprire la classifica definitiva, diamo uno sguardo a quelli che possono essere i temi principali legati alla 38^ giornata del campionato cadetto, pronti a viverne tutte le emozioni.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B devono dunque indicarci gli ultimi verdetti: parlando della lotta ai playoff abbiamo parecchie squadre in corsa, al momento l’ultima ad entrarci sarebbe il Palermo ma sperano ancora Pisa, Reggina (che si è vista restituire almeno due dei punti tolti per la penalizzazione), Ascoli e Como, e anche il Venezia non è sicuro di giocare la post season. Invece, il Bari ha conquistato l’aritmetica qualificazione alla semifinale, con tanto di terzo posto già blindato: qui, la quarta posizione se la giocano il Sudtirol, in calo, il Parma e il Cagliari.

In fondo alla classifica invece abbiamo parlato della mesta e deludente retrocessione di Spal e Benevento, che erano partite con ben altri propositi: ai sanniti non è bastato nemmeno tornare alla vittoria settimana scorsa, il campionato del Benevento è stato pessimo sotto ogni punto di vista e la girandola di allenatori non è servita a raddrizzare una stagione partita male e conclusa ancora peggio. Stesso discorso per gli estensi; ad un passo dalla retrocessione c’è ora il Perugia, ma i risultati di Serie B forniranno presto il loro verdetto…

RISULTATI SERIE B: 38^ GIORNATA

Ore 20:30 Cittadella Como

Ore 20:30 Cosenza Cagliari

Ore 20:30 Genoa Bari

Ore 20:30 Modena Sudtirol

Ore 20:30 Palermo Brescia

Ore 20:30 Parma Venezia

Ore 20:30 Perugia Benevento

Ore 20:30 Pisa Spal

Ore 20:30 Reggina Ascoli

Ore 20:30 Ternana Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 77

Genoa (-1) 70

Bari 65

Sudtirol 58

Parma, Cagliari 57

Venezia 49

Palermo 48

Pisa, Reggina (-5), Ascoli 47

Como 46

Modena 45

Ternana 43

Cittadella 42

Cosenza 40

Brescia 39

Perugia 36

Spal, Benevento 35











