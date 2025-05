RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL PENULTIMO TURNO!

I risultati Serie B ci fanno vivere venerdì 9 maggio la 38^ giornata: è l’ultima della stagione regolare, ma in realtà solo numericamente perché, come ormai sappiamo e ricordiamo, il lunedì dell’Angelo non si era giocato per rispettare la morte di Papa Francesco e così ci sarà ancora un turno da disputare, si andrà in campo anche il prossimo martedì e dunque restano ancora 180 minuti per stabilire i verdetti su un campionato che deve ancora dirci parecchio. Intanto, dopo la promozione del Sassuolo, è arrivata anche quella del Pisa: i toscani hanno finalmente coronato un inseguimento alla Serie A che durava da 34 anni, altra grande perla per Filippo Inzaghi nel campionato cadetto.

La scorsa giornata però ha portato in dote anche la retrocessione diretta del Cosenza, anche a causa dei 4 punti di penalizzazione ma non solo; adesso dunque si giocheranno queste dieci partite che per la 38^ giornata andranno in scena alle ore 20:30, garantendo la contemporaneità di tutte le sfide come da tradizione, e sarà interessante vedere quello che succederà perché ci sono tanti scenari ancora aperti con le squadre che hanno 6 punti a disposizione, ma anche un singolo pareggio potrebbe cambiare tutto almeno per qualche rappresentante. Tuffiamoci di conseguenza nell’atmosfera dei risultati Serie B…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LE SITUAZIONI IN BILICO

Solo tre verdetti ufficiali, ma a dire il vero possiamo parlare di altri: i risultati Serie B infatti ci hanno detto che lo Spezia, avendo mancato la promozione diretta, è comunque ampiamente qualificato ai playoff ed è fatta anche per la Cremonese e la Juve Stabia, dunque sono note tre delle sei squadre che parteciperanno alla post season andando a caccia del terzo slot per andare a giocare nel massimo campionato 2025-2026. Le altre però sono tutte in bilico: possono sperare ancora Cesena, Modena, Sudtirol e Carrarese, mentre rischiano parecchio Catanzaro, Palermo e Bari. Rispetto al calendario di oggi, non ci sono sfide dirette ma comunque le partite saranno molto interessanti.

In coda invece rischia tantissimo la Sampdoria: i blucerchiati hanno una grande occasione perché ospitano la Salernitana e la possono scavalcare in classifica andandosi a prendere virtualmente almeno il playout – per poi giocarsi tutto all’ultima giornata – ma in caso di pareggio o, peggio, sconfitta le cose sarebbero davvero drammatiche e potrebbe arrivare la retrocessione diretta. In tal senso attenzione ai risultati di Brescia, Frosinone, Mantova e Reggiana: i granata sono in trasferta contro la Juve Stabia già tranquilla, il Brescia deve affrontare un Modena a caccia di playoff e lo stesso vale per i ciociari a Palermo, il Mantova e il Cittadella invece sono in casa e potrebbero migliorare la loro situazione di classifica. Scopriremo tutto tra poco, quando finalmente si giocherà per i risultati Serie B.

RISULTATI SERIE B: 38^ GIORNATA

Ore 20:30 Cittadella Bari

Ore 20:30 Cosenza Cesena

Ore 20:30 Juve Stabia Reggiana

Ore 20:30 Mantova Carrarese

Ore 20:30 Modena Brescia

Ore 20:30 Palermo Frosinone

Ore 20:30 Pisa Sudtirol

Ore 20:30 Sampdoria Salernitana

Ore 20:30 Sassuolo Catanzaro

Ore 20:30 Spezia Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 82

Pisa 72

Spezia 63

Cremonese 58

Juve Stabia 54

Catanzaro 49

Palermo 48

Bari, Cesena 47

Modena, Sudtirol, Carrarese 44

Reggiana 41

Mantova, Frosinone 40

Brescia, Salernitana 39

Sampdoria 37

Cittadella 36

Cosenza (-4) 30